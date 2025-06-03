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Неутешительный прогноз: Латвию ждет самый слабый экономический рост в странах Балтии

© LETA 3 июня, 2025 15:29

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Arne Dedert/dpa

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в опубликованном во вторник докладе прогнозирует в Латвии самый слабый рост в странах Балтии в этом году. По прогнозам ОЭСР, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в этом году вырастет на 1,1%. В следующем году прогнозируется рост экономики Латвии на 2,1%.

В декабре ОЭСР прогнозировала, что ВВП Латвии вырастет на 1,9% и 2,5% в этом и следующем году.

Гармонизированный индекс потребительских цен Латвии, по прогнозам ОЭСР, вырастет на 3,6% в этом году и на 2,4% в следующем. По оценкам ОЭСР, уровень безработицы в Латвии составит 6,8 % и 6,5 % в этом и следующем году.

ОЭСР отмечает, что высокая инфляция и обострение геополитической неопределенности в Латвии оказывают негативное влияние на восстановление потребления и инвестиций. Увеличение государственных инвестиций будет постепенно укреплять внутренний спрос, в то время как экспортный спрос ослаблен глобальными торговыми ограничениями. В то же время основная инфляция останется высокой, учитывая существенное повышение зарплат из-за нехватки рабочей силы. Кроме того, дальнейшие задержки в освоении финансирования Европейского союза могут оказать негативное влияние на восстановление внутреннего спроса. Организация подчеркивает важность повышения доходов и перераспределения расходов для финансирования оборонного потенциала в целях обеспечения среднесрочной фискальной устойчивости.

ОЭСР прогнозирует самый быстрый экономический рост в странах Балтии в этом году в Литве, где ВВП вырастет на 2,7 % в этом и на 2,4 % в следующем году. Ожидается, что потребительские цены в Литве вырастут на 4% в этом году и на 2,5% в следующем. По оценкам ОЭСР, уровень безработицы в Литве составит 6,3 % и 5,8 % в этом и следующем году.

В Эстонии ОЭСР прогнозирует рост ВВП на 1,5 % в этом году, а в следующем году экономика Эстонии вырастет на 2 %. По прогнозам организации, рост потребительских цен в Эстонии составит 4,2 % в этом году и 2,3 % в следующем. Безработица в Эстонии составит 7,8 % и 7,6 % в этом и следующем году соответственно.

ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики на этот и следующий год до 2,9% по сравнению с 3,1% и 3% в мае. Организация объясняет понижение прогноза торговой войной, развязанной президентом США Дональдом Трампом, которая окажет негативное влияние на мировую экономику, особенно сильно ударив по Соединенным Штатам.

Для еврозоны ОЭСР сохранила свои прогнозы роста на этот и следующий год на уровне 1 % и 1,2 % соответственно. В крупнейшей экономике Европы, Германии, организация ожидает роста ВВП всего на 0,4 % в этом году и на 1,2 % в следующем.

В США же прогноз экономического роста был снижен на 0,6 процентного пункта до 1,6 % в этом году и на 0,1 процентного пункта до 1,5 % в следующем.

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