Несколько сотен участков гравийных дорог повреждены из-за распутицы

На этой неделе из-за распутицы на 259 участках дорог введены ограничения по весу транспортных средств: в Латгале на 110 участках, в Видземе - на 48, в Земгале - на 90, в Курземе - на пяти, в Рижском регионе - на шести.

LVC призывает водителей грузовых автомобилей соблюдать ограничения на гравийных дорогах, чтобы избежать ухудшения их технического состояния.

Как пояснили в LVC, в распутицу переувлажненные участки гравийных дорог теряют свою несущую способность поэтому, чтобы избежать их необратимого повреждения, вводятся ограничения по весу до 10 тонн. При нарушении этих ограничений грузовики могут сильно повредить дорогу, сделав ее непригодной для движения.