Необычный коллега: как водитель автобуса кота по Латгалии катал

«Там как ни в чем ни бывало лежал мой домашний коте. Сказать, что я был поражен - значит ничего не сказать. Как? От моего дома до работы 10 км. Как кот преодолел их? При том, что ему около пятнадцати лет, и дверь автобуса я открыл всего на мгновенье - чтобы самому залезть. На улице было холодно, поэтому я быстро закрыл ее», - делится водитель.

Водитель погладил кота, и они без слов согласились продолжить путь вместе, так как времени завозить кота домой уже не было. Кот почувствовал себя уютно, начал умываться, а затем лег спать. Чувствовал себя явно комфортно, придя на работу вместе со своим хозяином.

Так что все 60 км пути они преодолели вместе. К счастью, пассажиров было немного, поэтому сюрпризов не было.

«В тот рабочий день пассажиров было уже немного. Обычно это в основном дети, но в субботу у них был выходной, поэтому пришла только одна учительница. У кота была довольно эксклюзивная поездка - практически в одиночестве», - рассказывает водитель.

Коту уже пятнадцать, но он достаточно проворный и смелый.

Фото иллюстративное.