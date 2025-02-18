Неласковый май: подражателю Юры Шатунова запретили въезд в Латвию

Браже пояснила, что решение о запрете концертов было принято на основании статьи 61 части 2 Закона об иммиграции. Эта статья позволяет вносить иностранцев в список нежелательных лиц, если они представляют угрозу для национальной безопасности, общественного порядка или могут помешать расследованию уголовных дел. Поэтому Ионицэ лишен возможности посещать Латвию.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu lēmusi iekļaut Jonicu Jonu (Ion Iontia) Latvijai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) February 17, 2025

Как сообщалось ранее, концерты Ионицэ должны были пройти в марте в Даугавпилсе и Риге, на которых певец планировал исполнять песни Шатунова. Ионицэ известен тем, что его внешность и голос схожи с ушедшим из жизни Шатуновым, артистом, который стал кумиром целого поколения в составе группы «Ласковый май». Жизнь Юрия Шатунова оборвалась в 48 лет, он умер от сердечного приступа.