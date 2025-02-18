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Неласковый май: подражателю Юры Шатунова запретили въезд в Латвию

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 08:19

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила в сети Х, что она добавила в «черный список» румынского певца Иона Ионицэ, который подражает известному советскому музыканту Юрию Шатунову, ныне покойному. 

Браже пояснила, что решение о запрете концертов было принято на основании статьи 61 части 2 Закона об иммиграции. Эта статья позволяет вносить иностранцев в список нежелательных лиц, если они представляют угрозу для национальной безопасности, общественного порядка или могут помешать расследованию уголовных дел. Поэтому Ионицэ лишен возможности посещать Латвию.

Как сообщалось ранее, концерты Ионицэ должны были пройти в марте в Даугавпилсе и Риге, на которых певец планировал исполнять песни Шатунова. Ионицэ известен тем, что его внешность и голос схожи с ушедшим из жизни Шатуновым, артистом, который стал кумиром целого поколения в составе группы «Ласковый май». Жизнь Юрия Шатунова оборвалась в 48 лет, он умер от сердечного приступа.

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