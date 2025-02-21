«Не забудьте, что вас тоже ждёт суд»: в Даугавпилсе пророссийский активист пригрозил судьям

Правонарушения Владимира Ли длились с лета 2022 до лета 2024 года. Первый эпизод инкриминируется как кража. 30 июня 2022 года подсудимый снял флаг Украины с офиса компании Balta в Даугавпилсе и унёс в неизвестном направлении. Размер ущерба составил 57,08 евро.

Следующий инцидент произошел также в Даугавпилсе. 1 января 2023 года Владимир Ли зашёл в магазин Maxima на улице Архитекту и разгромил полки с алкоголем. Как отметил прокурор, зачитывая обвинение, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Размер ущерба составил 2953,14 евро.

В середине июня 2023 года в посёлке Лоцики (Аугшдаугавский край) подсудимый, будучи пьяным, нанёс удар ножом в область шеи мужчине. Пострадавший запросил моральную компенсацию в размере 4000 евро.

Разжигание национальной ненависти и прославление военных преступлений

Говоря об обвинении в прославлении военных преступлений, прокурор Эдгар Юргеланс отметил:

«Подсудимый опубликовал текст на русском языке со следующим содержанием: «Поддерживаю специальную военную операцию на Украине». Владимир Ли выразил положительное отношение к начатой Российской Федерацией войне против Украины 24 февраля 2022 года, осознавая, что данная информация будет доступна неограниченному числу пользователей соцсети TikTok и, таким образом, публично прославлял военные преступления, совершенные с 24 февраля 2022 года Российской Федерацией».

Обвинения в разжигании ненависти на национальной почве связаны с роликами в тиктоке, которые Владимир Ли публиковал с мая по июнь 2024 года. Прокурор отметил не менее десяти материалов, в которых подсудимый с ненавистью, враждебностью и в агрессивной форме выражался в отношении украинцев, живущих в Ирландии. Суммарное количество просмотров роликов составило 487 тысяч.

«Признаю себя виновным»

Владимир Ли от услуг адвоката отказался. После завершения обвинительной речи прокурора признал себя виновным по всем статьям: «Не оспариваю факты».

Также подсудимый признал все компенсации за причиненный ущерб. В том числе и 1550 евро, которое государство ранее выплатило пострадавшему от ножевого ранения. На вопрос о личном отношении к содеянному подсудимый ответил: «Сожалею о содеянном. Прошу прощения у всех потерпевших».

После рассмотрения дела по существу прокурор запросил пять с половиной лет лишения свободы. Несмотря на все смягчающие факторы, в том числе и полное признание вины, обвинение сочло, что тюремный срок — наиболее соответствующие наказание.

«Обвиняемый был ранее судим семь раз. Последний раз в 2020 году в Даугавпилсе. Ранее у него был условный срок, но от повторного преступления это его не удержало. Штраф или общественные работы — слишком мягкое наказание», — посчитал прокурор Эдгар Юргеланс.

В последнем слове Владимир Ли просил не судить его строго.

«Признал себя виновным. Прошу суд не наказывать меня так строго, как просит прокурор. Я не хочу убегать в Россию или Беларусь, но если будет наказание несоизмеримо моей вине — потому что я считаю, что прокурор запросил слишком много, — то мне не останется другого выхода, но я этого делать очень не хочу, поэтому прошу не наказывать меня так строго. Я признаю свою вину, прошу прощения у потерпевших. Я не считаю, что мои преступления настолько серьезные, чтобы лишать меня на пять [лет] реального лишения [свободы]».

Заседание Латгальского районного суда в Резекне прошло в первой половине дня 20 февраля. В этот же день в 17:45 в профиле Владимира Ли в фейсбуке появилась запись: «Сволочи фашистские, не забудьте, что вас тоже ждёт суд».

Приговор — лишение свободы

Судья Петерис Новиченок назначил объявление приговора на утро 21 февраля. Вердикт — 4 года и 6 месяцев лишения свободы и ещё год надзора в Службе пробации. После объявления приговора Владимир Ли, который, как и днём ранее, подключился к процессу удаленно, выдал тираду, которая явно не соответствовала позиции раскаяния, продемонстрированной днём ранее.

«Я хотел сказать вам напоследок то, что вы в очередной раз подтвердили, насколько вы ущербные мрази, фашистские сволочи, и как я вас ненавижу. Вы даже представить себе не можете, насколько. Насколько я вас презираю и надеюсь, что над вами тоже состоится суд рано или поздно. Это я забыл добавить к последнему слову».

После эмоционального спича подсудимого судья Петерис Новиченок спокойно ответил: «Что над всеми будет [cуд], обязательно», и уточнил, нужен ли будет обвиняемому перевод сокращенного приговора на русский язык. «Да, нужен!» — ответил Владимир Ли.

Срок наказания будет отсчитываться с момента фактического задержания. Также у Владимира Ли — запрет на выезд из страны.