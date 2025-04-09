«Не понимаю, как Украина может требовать сохранения земли». Единственная украинка в Конгрессе США призвала Киев к уступкам

В разговоре с британским изданием Telegraph Спартц сказала, что если Украина не удовлетворит территориальные претензии России, то украинцы рискуют «потерять остальную часть страны».

«Я просто не понимаю, как Украина может оказаться в такой позиции, чтобы требовать сохранения земли. Если бы она побеждала в войне, это было бы совсем другое дело», — объяснила свою позицию конгрессвумен.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской», — написал в ответ на это в соцсети Х официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Виктория Спартц также выразила поддержку решению президента Дональда Трампа начать диалог с Владимиром Путиным, подчеркнув: «Простых решений не существует».

«Президент Трамп унаследовал эту (войну. — Ред.). Теперь ему приходится разбираться с конфликтом», — сказала она, обвинив в затяжном кризисе предыдущего президента Джо Байдена.

«Я еще два года назад говорила: войны нужно выигрывать как можно скорее. Их затягивание редко заканчивается хорошо для демократий», — добавила она.

При этом Спартц призвала украинцев использовать президентские выборы как шанс для перемен. «Если они снова выберут Зеленского, то потеряют остальную часть страны», — сказала конгрессвумен. По ее словам, смена руководства необходима для «достижения устойчивого мира».

Спартц также раскритиковала Зеленского после публичной ссоры с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме. По ее словам, тот оказал украинскому народу «медвежью услугу» и «оскорбил американского президента».

Спартц и война в Украине

Х отя в первые месяцы российского вторжения Виктория Спартц активно отстаивала интересы Украины, называя действия России геноцидом и обвиняя Кремль в военных преступлениях, позже ее позиция существенно изменилась.

В 2024 году она проголосовала против пакета помощи США для Украины на сумму 61 млрд долларов, обвинив украинские власти в коррупции.

Байден подписал законопроект о военной помощи Украине в размере почти 61 млрд долларов

Она говорит о высокой цене, которую американцы заплатили за участие в бесконечных войнах, и о провале внешней политики экс-президента США Джо Байдена.

«Это просто еще один ошибочный выбор, предоставленный нам теми же умными „интеллектуалами", которые подарили нам Вьетнам и Ирак и с позором вернули Афганистан Талибану», — отметила Спартц.

Она призвала решать конфликты не путем оказания помощи «столько, сколько необходимо», а с помощью «стратегии „как можно скорее"».

На обвинение в том, что она отказалась поддерживать своих бывших соотечественников, Спартц ответила: «Моя главная задача как члена американского Конгресса — защищать интересы Америки».

Ранее Спартц неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес украинского руководства.

В июле 2022 года она призвала президента Зеленского решить «неотложную внутреннюю проблему», связанную, по ее мнению, с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Она также обратилась к тогдашнему президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала провести расследование обвинений против Ермака в сомнительных связях с Россией, и прямо обвинила его тогдашнего заместителя Татарова в блокировании работы антикоррупционных органов.

Свои выводы о Ермаке Спартц сделала, по ее словам, на основании «различных разведывательных данных, действий господина Ермака в Украине и его вероятных договоренностей с Россией».

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко тогда отреагировал на заявления Спартц, посоветовав ей прекратить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны и больше не подрывать механизм оказания военной помощи.

«Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США», — сказал Николенко о словах Спартц.

«Если бы господин Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы ушел в отставку этой зимой, когда заверил украинское руководство, что никакого нападения со стороны России не будет, что снизило готовность Украины. Тем не менее, никогда не поздно поступить правильно», — сказала она.

Тогда Ермак заявил в интервью NV, что заявления Спартц никак не повлияли на его общение с Вашингтоном.

«Я до сих пор считаю, что люди умнее любой пропаганды, и поэтому никак не ответил. Хотя это оскорбительно, хотя это и не соответствует действительности, хотя это абсолютная ложь», — сказал он.

США действительно продолжали оказывать Украине помощь, пока осенью 2023 года сторонники Дональда Трампа не заблокировали дополнительный пакет помощи, предложенный Белым домом.

Позже в громком интервью «Европейской правде» конгрессвумен отметила якобы существующие препятствия в установлении надзора за военной помощью США Украине.

После этого США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют претензий к использованию Украиной западного оружия, а Верховная рада поддержала создание комиссии по надзору за поставками западного оружия Украине.

«Рожденная в СССР»

Республиканка Виктория Спартц — первый политик украинского происхождения в Конгрессе США: она стала членом Палаты представителей в 2020 году, победив на выборах в штате Индиана. Впоследствии она переизбралась на эту должность.

Конгрессвумен родилась в городе Носовка Черниговской области в семье инженеров, пишут американские издания.

Она получила степень бакалавра и магистра по международной экономике в Киевском национальном экономическом университете.

В 2000 году Виктория вышла замуж за американца Джейсона Спартца и переехала в США.

Познакомилась она с ним при интересных обстоятельствах. После четвертого курса Виктория поехала в Польшу на практику.

А когда возвращалась, то неожиданно решила наведаться к тете в Москву. «Ехали в поезде, и тут проводник спрашивает, мол, кто знает английский язык, нужна помощь», — рассказывала ранее Би-би-си семейную историю бабушка.

По ее словам, Вика без раздумий пошла — всегда была отзывчивой. «Оказалось, что в вагоне-ресторане двое американцев не могли сделать заказ. Она и помогла. Так познакомилась с будущим мужем Джейсоном. С тех пор почти каждый месяц молодой человек летал к нашей внучке», — вспоминала бабушка.

В США Спартц получила степень магистра бухгалтерского учета в бизнес-школе Университета Индианы, где и осталась преподавать.

Она работала в бизнес-структурах и государственных органах, в том числе в качестве финансового директора Генеральной прокуратуры штата Индиана. Имеет и собственный бизнес в области финансовых консультаций, фермерского хозяйства и недвижимости.

В 2017 году Спартц была избрана в Сенат штата Индиана, где сменила ушедшего на пенсию Люка Кенли. «У нее сильный акцент, но ее страсть к американской политике еще сильнее», — писали тогда местные издания.

Следующим шагом стало выдвижение кандидатуры в Палату представителей Конгресса США.

В своей кампании Виктория подчеркивала свое происхождение, утверждая, что оно сформировало ее политические взгляды.

В одном из своих предвыборных видеороликов под названием «Стоп социализм» Спартц смотрит видео с красными флагами с изображением Ленина и длинными очередями людей, стоящих за продуктами. «Виктория Спартц, родившаяся в Советском Союзе, знает горе социализма», — говорит голос за кадром.

В разговоре с IndyStar она вспомнила рассказ деда о том, как советская власть отобрала у их семьи собственное хозяйство во время коллективизации, и о Голодоморе в 1930-х годах.

На сайте предвыборной кампании Спартц говорится, что «выросшая в Украине под социалистической властью, она на себе прочувствовала темную сторону социализма».

«Этот опыт сформировал ее консервативную политическую философию: ограниченная власть всегда лучше, а решения в области финансов и здравоохранения должны приниматься людьми на свободном рынке, а не бюрократами или лоббистами», — добавляет ее официальная биография.

Виктория не стесняется своих украинских корней и происхождения. Она неоднократно упоминала родину в предвыборных лозунгах. До войны Виктория с семьей ежегодно на несколько дней приезжала в Украину.