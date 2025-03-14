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Не хотят быть рабами Минздрава: суд поддержал семейных врачей

© LETA 14 марта, 2025 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

У семейных врачей есть право заключать коллективный договор с Кабинетом министров, постановил Верховный суд (ВС), отклонив аргументы правительства в кассационной жалобе.

ВС оставил в силе решение Административного окружного суда, который постановил, что семейные врачи, оказывающие финансируемые государством услуги первичной медицинской помощи, считаются работающими в понимании ст. 108 Конституции, поэтому у них есть право на заключение коллективного договора или, точнее, право участвовать в коллективных переговорах с Кабинетом министров.

ВС также признал обоснованным возложенную на правительство окружным судом обязанность вести коллективные переговоры с Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ), которая приравнивается к представляющему интересы семейных врачей профсоюзу.

С иском в административный суд обратились четверо семейных врачей и ЛАСВ, требуя признать, что они должны считаться работающими в понимании ст. 108 Конституции и имеют право на участие в переговорах о заключении коллективного договора.

Однако Кабинет министров подал кассационную жалобу на решение окружного суда, считая, что он необоснованно пришел к выводу в том, что ассоциация может представлять семейных врачей в коллективных переговорах и при заключении коллективного договора.

В ЛАСВ агентству ЛЕТА заявили, что постановление ВС существенно улучшит возможности ассоциации защищать права и интересы семейных врачей. Ассоциация подчеркивает, что решение суда позволит ограничить "широко используемую до сих пор позицию власти" со стороны Кабинета министров и Министерства здравоохранения, которые в одностороннем порядке определяли содержание и условия работы семейных врачей.

ЛАСВ напоминает, что процесс был начат в 2017 году, когда семейные врачи решили воспользоваться правом на забастовку, однако Кабинет министров и Минздрав указали, что к семейным врачам не относится трудовое право, в том числе право на забастовку и коллективные договоры.

ЛАСВ и семейные врачи призывали Минздрав и правительство провести переговоры о коллективном договоре, но призыв остался без ответа. Чтобы добиться защиты своих прав, ЛАСВ и семейные врачи в 2018 году обратились в суд с просьбой признать их права.
 

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