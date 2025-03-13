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«Не ходите в туалет без телефона»: 8 марта для женщины обернулось настоящим кошмаром (1)

Редакция PRESS 13 марта, 2025 16:09

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LETA

"Этот 8 марта станет для меня самым кошмарным, и, к сожалению, я запомню его на всю жизнь," – так начинает свою историю на платформе "Threads" одна из пользовательниц соцсетей. В продолжении записи она объясняет, почему теперь всегда рекомендует брать с собой мобильный телефон, отправляясь в уборную.

Женщина вспоминает ход событий: "Я из тех людей, кто не берет с собой телефон, когда идет в туалет, и это была моя ошибка… Потому что, когда я попыталась открыть дверь, я поняла, что ручка не работает как надо, и я не могу выйти."

В итоге она провела там долгие пять часов, пока ей не начали звонить и искать, так как к 17:00 она должна была прийти на день рождения. Когда она не пришла, не брала трубку и не читала сообщения, все начали паниковать.

"А я тем временем сидела в туалете и считала пропущенные вызовы," – пишет она. "Чувство было ужасное, я испытала весь спектр эмоций: от паники, злости и слез до истерического смеха…" – вспоминает женщина, добавляя, что под конец ее уже охватила апатия.

Она продолжает: "Я долго пыталась выбить дверь, но она была слишком прочной – хорошие деревянные двери и хороший замок. В результате – синяя ступня, ушибленный бок, синяя пятая точка и колено."

Она билась, как муха о стекло. Видимо, соседи были не дома, наслаждаясь теплой погодой, так как никто не пришел посмотреть, откуда шум. Ее спас друг.

"Мне повезло, что туалет находится рядом с входной дверью, и я смогла связаться с другом, который меня освободил. Все, конечно, подумали о худшем, но смеялись, когда услышали по телефону: 'С ней все в порядке, просто застряла в туалете.'"

На вечеринку она пришла с опозданием, но хорошая компания помогла забыть весь пережитый стресс. После этого у нее появился совет для всех: "Не ходите в туалет без телефона. Вообще, не ходите никуда без телефона."

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