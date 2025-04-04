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НАТО: потери России в Украине превысили 900 тысяч человек

© Deutsche Welle 4 апреля, 2025 10:23

Мир

С начала полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла свыше 900 тысяч человек, из которых 250 тысяч были убиты, сообщили в НАТО. При этом РФ продолжает набирать достаточно людей, чтобы восполнить потери.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 900 тысяч военных, из них 250 тысяч - убитыми. Такие данные привел высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе в четверг, 3 апреля. Среди раненых российских военнослужащих многие получили пожизненные увечья из-за некачественного медицинского обслуживания, отметил он.

Российская армия продолжает терять свыше 1000 человек в день убитыми и ранеными, однако ее темп набора новых рекрутов, по данным Североатлантического альянса, пока соответствует потерям. "Продвижение российских войск в Украине замедляется, ее потери растут, однако российские власти готовы и дальше терпеть большие потери в обмен на медленные успехи", - резюмировал чиновник. Он не считает, что российское общество достигло той точки, в которой не готово было бы более с этим мириться.

Признаков перемирия на поле боя НАТО не видит

Ситуация на поле боя, по оценкам НАТО, остается очень сложной. По ее прогнозам, Россия будет продолжать усиливать давление на ВСУ на линии фронта и в общем по всей территории Украины, чтобы затянуть время войны и нарастить преимущество для успеха на переговорах. Перевес по-прежнему не на стороне Украины, Россия сохраняет преимущество и динамику, а также пытается выиграть за счет дефицитов в украинской армии.

"На поле боя нет никаких признаков того, что россияне готовятся к прекращению огня, - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО. - Мы не видим никаких признаков того, что цели России в этой войне изменились".

По прогнозам НАТО, РФ вытеснит Украину из Курской области

Украина потеряла 90 процентов территории, которую ранее захватила в Курской области РФ. По информации НАТО, украинская армия удерживает менее 100 квадратных километров. Россия восстановила полный контроль над городом Суджа, что в альянсе объясняют количественным преимуществом: в Курской области сейчас находятся около 70 тысяч российских солдат.

Кроме того, Москва привлекла к освобождению северокорейских военных, которых в Курской области сейчас размещено 11 тысяч. НАТО также известно, что зимой 3500 солдат из КНДР были отправлены в Россию для обучения. Потери среди военных из Северной Кореи также высоки, они составили 5000 человек, из которых 1500 убитых.

По прогнозам альянса, России удастся полностью вытеснить украинские войска из Курской области. Чиновник ответил журналистам, что не знает связан ли вывод украинских войск из Суджи с прекращением предоставления США разведданных, однако сообщил, что перерыв в их предоставлении составил неделю и в целом повлиял на украинские оборонительные усилия.

В НАТО указывают, что сам альянс не делится разведданными с Киевом, - этим занимаются отдельные входящие в него страны. "Мы рассчитываем на то, что союзники предоставляют Украине хорошие разведданные", - сказал он.

Чиновник НАТО: Мирная сделка не должна позволить РФ просто выиграть время

Предложения России за столом переговоров и подход к ним также не изменились, говорят в НАТО. Действия Москвы демонстрируют уверенность в том, что время на ее стороне, отметил высокопоставленный чиновник. "Мы сомневаемся, что Путин идет на переговоры с добрыми намерениями, - указал он. - Я не уверен, что Путин готов вести переговоры в духе доброй воли".

В качестве одной из целей России на переговорах представитель альянса назвал прогресс в восстановлении отношений с Западом и международным сообществом. Параллельно Москва пытается деморализовать население Украины, однако украинцы, как военные, так и гражданские, демонстрируют исключительную выносливость и волю к борьбе. "Они хотят мира, но не любой ценой", - сказал чиновник.

Позиция НАТО заключается в том, чтобы добиваться справедливого и устойчивого мира в Украине. "Какая бы мирная сделка ни была заключена, она не должна позволить России просто выиграть время", - подытожил он.

3 апреля в рамках встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в его штаб-квартире также проходит заседание Совета НАТО - Украина с участием главы украинского МИДа Андрея Сибиги.

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