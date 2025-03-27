Нападение с ножом в центре Амстердама: пострадали пять человек

Насколько тяжело ранены жертвы, в полиции не уточнили. О личности задержанного не сообщается, мотивы его действий неясны. Агентство dpa со ссылкой на очевидцев пишет, что молодой мужчина с короткими волосами наносил ножевые ранения случайным прохожим.

Корреспондент AFP сообщает о большом скоплении полицейских и машин скорой помощи, для помощи пострадавшим на площади перед королевским дворцом приземлился спасательный вертолет. Полиция Амстердама попросила в ближайшие часы воздержаться от посещения района инцидента.