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Накосячил — с тебя 500 евро: за что будут шрафовать в самолётах Ryanair, и что говорят юристы

Редакция PRESS 27 июня, 2025 10:46

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Авиакомпания Ryanair в июне этого года официально ввела штрафы в размере 500 евро для недисциплинированных пассажиров, чье неподобающее поведение приводит к их снятию с рейса. Авиакомпания оставляет за собой право добиваться возмещения гражданского ущерба, если инцидент привел к значительным расходам, таким как вынужденная посадка.

Представитель Ryanair заявил: «Недопустимо, чтобы пассажиры страдали от ненужных помех из-за поведения одного недисциплинированного пассажира. Хотя это единичные случаи, которые происходят на всех авиакомпаниях, деструктивное поведение в таком ограниченном общем пространстве неприемлемо, и мы надеемся, что наш проактивный подход послужит сдерживающим фактором для искоренения такого неприемлемого поведения на борту наших самолётов».

Примеры случаев, когда штрафовали или подавали в суд на пассажиров

Чрезмерное употребление алкоголя и агрессивное поведение, приведшее к изменению маршрута рейса:

В январе 2025 года Ryanair подала иск о возмещении ущерба на сумму более 15 000 евро против пассажира, который, по утверждению авиакомпании, нарушил порядок на рейсе из Дублина на Лансароте в прошлом году. Поведение этого пассажира вынудило самолет совершить вынужденную посадку в Порту, что привело к задержке рейса на ночь и доставило неудобства 160 пассажирам. Сумма в 15 000 евро включала расходы на проживание, компенсации пассажирам и сборы за посадку.

"Непростительное поведение", приведшее к перенаправлению рейса:

В мае 2025 года пассажир Ryanair был оштрафован на 3 230 евро после того, как его "непростительное поведение" на рейсе из Глазго в Краков (июнь 2024 года) привело к его перенаправлению в другой польский город, Жешув. Пассажира сняли с рейса в Жешуве.

Инциденты, приведшие к высадке до вылета:

Новая политика взимания 500 евро применяется к пассажирам, которых высаживают из самолета из-за их поведения до вылета. Сюда относится вербальная или физическая агрессия, состояние алкогольного опьянения, отказ подчиняться инструкциям экипажа и любая деятельность, угрожающая безопасности полета или вызывающая операционные задержки.

А что говорят юристы?

Насколько введение таких штрафов правомерно? Комментирует председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка.

-Согласно конвенциям по международному праву (они есть по морскому праву и по авиационному), каждый борт самолета является частью той страны, в которой зарегистрирована авиакомпания и сам самолет. Если Ryanair зарегистрирована в Ирландии, и законы этой страны позволяют вводить такие правила, выходит, что и штрафовать пассажиров за неподобающее поведение на борту можно. В любом случае, человек при покупке билета, должен быть информирован о правилах поведения на борту и о санкциях за нарушение этих правил. Обычно такая информация содержится в электронном билете, который высылается пассажиру после оплаты за полет К сожалению, далеко не все читают то, что указано мелким шрифтом. А зря.

- То есть классика - незнание законов не освобождает от ответственности. Получается, человек только через суд, то есть уже постфактум, сможет оспорить наложенный на него штраф?

- Да, он может оспорить его через суд, если не согласен, и в ирландском суде будут рассматривать его дело.  Если он его выиграет, конечно, ему вернут взысканный с него крупный штраф, ведь авиакомпания вынуждена будет выполнить решение суда той страны, в которой сама же зарегистрирована. При этом самолеты  той же компании могут быть зарегистрированы не только на территории одной Ирландии, но и, скажем, в Германии, а на территории Германии уже действуют другие законы. То есть человек должен будет оспаривать штраф уже в германском суде и по германским законам. Но выиграет ли он? Большой вопрос.

-Насколько соразмерны такие штрафы? Если билет обошелся пассажиру в 50-100 евро, а штраф за плохое поведение во время полета – в 500-600 евро, здесь нет никаких противоречий?

- Знаете, я уже ничему не удивляюсь, если у нас за провоз своей же собаки в собственном автомобиле без специальной сумки, клетки или переноски, которые должны быть крепко пристегнуты, уже год действуют штрафы до 1750 евро физическим лицам и до 2500 юридическим. Выходит, тот, кто буянил на борту самолета, и из-за кого пришлось совершить экстренную посадку, даже заплатит в пять раз меньше, чем за не пристегнутую собаку. Без комментариев, как говорится.

 

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