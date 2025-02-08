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Надолго ли? В пятницу в столице наступила метеорологическая зима

© LETA 8 февраля, 2025 11:23

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О начале метеорологической зимы в Риге свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а также прогнозы погоды.

Среднесуточная температура воздуха на метеостанции в центре столицы в пятницу достигла -0,4 градуса. В ближайшие сутки она по-прежнему будет отрицательной, поэтому 7 февраля в Риге - первый день метеорологической зимы.

В Лиепае и других местах на Курземском побережье началом метеорологической зимы может стать 8 февраля.

Метеорологическая зима наступает, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха является отрицательной. В центре Риги и некоторых других местах страны, преимущественно на Курземском побережье, этот критерий до сих пор достигнут не был, поэтому продолжалась метеорологическая осень.

В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря, так как средняя температура воздуха в Латвии с 4 по 10 декабря была ниже нуля.

Метеорологическая весна наступит, когда минимум пять суток подряд средняя температура воздуха будет выше нуля.

Синоптики прогнозируют, что под влиянием антициклона на следующей неделе в Латвии в основном ожидается холодная и сухая погода, температура воздуха преимущественно будет ниже нуля.

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