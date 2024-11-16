На полигон отходов в Гетлини запустили экскурсионный автобус; что там интересного

На экскурсии гости полигона смогут получить представление о том, каков полный жизненный цикл бытовых отходов, поближе познакомиться с процессами их переработки и утилизации, с современными технологиями, которые используются на полигоне, узнать, как выращивают овощи в теплицах на полигоне, и о том, какую роль играет предприятие в утилизации отходов в латвийском масштабе.

Наряду с этим предприятие организует просветительские занятия в культурном центре Ulbrokas pērle для жителей Ропажского края и всех желающих. Там рассказывают об утилизации отходов, их раздельном сборе, о природных ресурсах и других темах, связанных с защитой окружающей среды.

Экскурсии на полигон по рабочим дням бесплатные и доступны для посетителей, начиная с 5-летнего возраста. Они проводятся в группах от 10 до 30 человек.

Представители предприятия сообщают, что высота горы отходов на полигоне достигла 55 м.