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На полигон отходов в Гетлини запустили экскурсионный автобус; что там интересного

© LETA 16 ноября, 2024 16:47

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Предприятие SIA Getliņi eko, в ведении которого находится полигон твердых бытовых отходов в Гетлини, запустило на полигон экскурсионный автобус. Посетители в этом автобусе могут заехать на гору отходов, образовавшуюся на полигоне, информировали агентство LETA представители предприятия.

На экскурсии гости полигона смогут получить представление о том, каков полный жизненный цикл бытовых отходов, поближе познакомиться с процессами их переработки и утилизации, с современными технологиями, которые используются на полигоне, узнать, как выращивают овощи в теплицах на полигоне, и о том, какую роль играет предприятие в утилизации отходов в латвийском масштабе.

Наряду с этим предприятие организует просветительские занятия в культурном центре Ulbrokas pērle для жителей Ропажского края и всех желающих. Там рассказывают об утилизации отходов, их раздельном сборе, о природных ресурсах и других темах, связанных с защитой окружающей среды.

Экскурсии на полигон по рабочим дням бесплатные и доступны для посетителей, начиная с 5-летнего возраста. Они проводятся в группах от 10 до 30 человек.

Представители предприятия сообщают, что высота горы отходов на полигоне достигла 55 м.

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