На месте пропажи военных США в Литве приступили к строительству дамбы

«Со вчерашнего дня мы пытаемся вместо песка насыпать глину, а также утрамбовывать песок в большие мешки Хеско, тем самым создавая такую большую насыпь», — сообщили в министерстве.

Также построен мост, чтобы амфибиям и экскаваторам было легче проходить по нему. Из-за илистой массы невозможно определить позицию транспортного средства с военными. Местами глубина ила достигает пяти метров.

Командующий спасательной операцией, подполковник Аушрюс Буйкус ранее рассказал, что американские военнослужащие пытаются вытащить из болота у границы с Белоруссией бронетранспортер M88 Hercules. По информации Буйкуса, машину удалось обнаружить при помощи миноискателей. Литовский премьер Гинтаутас Палуцкас сообщал, что на полигоне Пабраде во время учений пропали четверо американских военнослужащих.