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На Лиепайском шоссе бусик занесло на льду и он упал в реку

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Поворачивая с Лиепайского шоссе на Себрусиемс, водитель микроавтобуса неожиданно выехал на гололёд. Не имея возможности управлять автомобилем, он врезался в ограждение моста, а машина рухнула в реку, приземлившись на крышу. Один из пассажиров повредил спину и был доставлен в больницу на обследование, сообщает программа  "Degpunktā" телеканала TV3.

Последними словами, которые услышал водитель автобуса Игорь за мгновение до аварии, было сообщение по радио об аварии на шоссе Тинужи-Кокснесе. Прозвучали предупреждения о скользкой дороге, и через несколько мгновений автобус оказался на крыше в Дзилнупе.

 "Я двигался со скоростью около 70 километров в час, — поясняет он. - Машину занесло. Я допустил ошибку, нажав на тормоза. Этого делать не стоило, иначе просто съехал бы в кусты." После торможения микроавтобус пересек дорогу и оказался в реке. "Главное, что все остались живы," — добавил водитель.

В момент происшествия в машине находились еще два пассажира, которые сумели самостоятельно выбраться из воды. Очевидцы поблизости пришли на помощь пострадавшим. "Хорошо, что мы живы, это самое важное," — говорит Игорь. "Мы с коллегами направлялись на работу. Одного из нас увезли в больницу — он жаловался на сильную боль в спине. Мой телефон утонул, даже позвонить не могу. Нам выдали сухие рабочие комбинезоны, ведь одежда промокла, а вода была холодной."

Сотрудники пожарной службы извлекли микроавтобус из реки, устранили утечку технических жидкостей и установили абсорбирующие боны, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Фото: первое - иллюстративное, второе - TV3

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