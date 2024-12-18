На Лиепайском шоссе бусик занесло на льду и он упал в реку

Последними словами, которые услышал водитель автобуса Игорь за мгновение до аварии, было сообщение по радио об аварии на шоссе Тинужи-Кокснесе. Прозвучали предупреждения о скользкой дороге, и через несколько мгновений автобус оказался на крыше в Дзилнупе.

"Я двигался со скоростью около 70 километров в час, — поясняет он. - Машину занесло. Я допустил ошибку, нажав на тормоза. Этого делать не стоило, иначе просто съехал бы в кусты." После торможения микроавтобус пересек дорогу и оказался в реке. "Главное, что все остались живы," — добавил водитель.

В момент происшествия в машине находились еще два пассажира, которые сумели самостоятельно выбраться из воды. Очевидцы поблизости пришли на помощь пострадавшим. "Хорошо, что мы живы, это самое важное," — говорит Игорь. "Мы с коллегами направлялись на работу. Одного из нас увезли в больницу — он жаловался на сильную боль в спине. Мой телефон утонул, даже позвонить не могу. Нам выдали сухие рабочие комбинезоны, ведь одежда промокла, а вода была холодной."

Сотрудники пожарной службы извлекли микроавтобус из реки, устранили утечку технических жидкостей и установили абсорбирующие боны, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Фото: первое - иллюстративное, второе - TV3