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На кладбище домашних любимцев в Даугавпилсе на могилки ставят кресты. А так можно было?

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 11:30

Для настроения 0 комментариев

У ограды Православного кладбища Даугавпилса, где в течение многих лет жители города стихийно хоронят своих домашних любимцев, появилась свежая могилка, сделанная очень основательно, пишут Grani.lv.

В добротной деревянной оградке – искусственные цветы, а на православном кресте – фото почившего рыжего кота. Наверное, хозяева любили кота как члена семьи. Только вот установка православного креста на могиле животного с точки зрения религиозных канонов является недопустимой.

Крест является важным христианским символом, который олицетворяет веру в спасение и вечную жизнь. В православной традиции он ставится исключительно на могилах людей, поскольку, согласно учению церкви, только человек обладает бессмертной душой и способностью к спасению. В православии отсутствует практика отпевания животных и установки христианских символов на их могилах. Более того, использование креста в несоответствующих контекстах может восприниматься как неуважение к христианским традициям и осквернение символа. Скорее всего, тот, кто оборудовал эту основательную могилу для питомца, этого не знал. Чтобы сохранить память о любимом животном, лучше выбрать другие способы увековечивания его жизни, которые не будут вызывать споров и нарушать церковные каноны.

Кстати, на несанкционированном кладбище для домашних животных в Даугавпилсе имеется много памятников, установленных ушедшим питомцам. Даже с портретами животных. Правда, до сих пор такие захоронения обходились без крестов.

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