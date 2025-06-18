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На каждого ребенка по два мертвеца: удручающие данные статистики за этот год (Цифры)

© LETA 18 июня, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии за первые четыре месяца этого года было зарегистрировано 3732 новорождённых — это на 13,9% или на 600 меньше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют опубликованные предварительные данные Центрального статистического управления.

Среди зарегистрированных новорождённых в первые четыре месяца 2025 года было 1940 мальчиков — на 8,1% или на 170 меньше, чем в том же периоде 2024 года, и 1792 девочки — снижение на 19,4% или на 430.

В апреле в Латвии было зарегистрировано 976 новорождённых, что на 10,9% или на 120 меньше, чем в апреле 2024 года. Из них 517 — мальчики и 459 — девочки.

Таким образом, согласно методу оценки, введённому в 2025 году, число зарегистрированных новорождённых в Латвии остаётся ниже тысячи уже шестой месяц подряд. В ноябре 2024 года было зарегистрировано 959 новорождённых, в декабре — 933, в январе этого года — 881, в феврале — 890, в марте — 985.

В то же время за первые четыре месяца 2025 года в Латвии зарегистрировано 8945 умерших — это на 6,1% или на 586 меньше, чем за первые четыре месяца 2024 года, когда было зарегистрировано 9531 умерший.

Таким образом, в первые четыре месяца этого года число умерших превысило число новорождённых на 5213 человек, тогда как в аналогичный период прошлого года — на 5199 человек.

В первые четыре месяца 2025 года в Латвии зарегистрировано 1974 брака — это на 21,6% или на 350 больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

По предварительным данным, на 1 мая 2025 года численность населения Латвии составляла 1,833 миллиона человек.

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