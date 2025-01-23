На Елгавском шоссе под колесами грузовика погиб пешеход

За прошедшие сутки в целом по стране зарегистрировано 102 ДТП, в семи авариях пострадали в общей сложности восемь человек, в том числе пять пешеходов, а в одном инциденте - уже упомянутом - есть погибший.

Несчастный случай произошел примерно в 17:30 в Элейской волости Елгавского края, на Елгавском шоссе, в направлении из Элеи в Елгаву, когда мужчина 1968 г.р., управлявший автомобилем марки "Scania" в сцепке с прицепом, наехал на мужчину 1960 г.р., который пересекал проезжую часть. По факту случившегося в полиции начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

За различные нарушения в сфере дорожного движения полиция оформила в этот период 476 протоколов, в том числе 162 за превышение разрешенной скорости движения и один за агрессивный стиль управления транспортным средством.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем были остановлены четыре водителя транспортных средств, один из которых находился в состоянии сильного опьянения, за что предусмотрена уголовная ответственность, а в данном случае и конфискация транспортного средства.