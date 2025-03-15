На 16 марта в Риге заявлено одно шествие и возложение цветов; как оценивает ситуацию полиция

В отличие от предыдущих лет, когда мероприятие проводило Лимбажское отделение общества Daugavas vanagi Latvijā, на сей раз заявку подало общество VK Vilki. Шествие начнется в 9:45 от ул. Скарню и завершится у памятника Свободы, где предусмотрено возложение цветов. Мероприятие закончится в 11:45. Планируется, что в нем примут участие 100 человек.

Госполиция и другие учреждения, с которой она сотрудничает, тщательно готовится к 16 марта и будет работать по особому плану обеспечения общественного порядка, следя за происходящим в обществе и в публичном пространстве, а также в интернете.

Начальник Госполиции Армандс Рукс заявил: "В этом году мы тоже не собираемся допускать какие бы то ни было конфронтации, свою работу мы сделаем. Мы будем достаточно заметны. Будем сопровождать шествие, не собираемся допускать таких проявлений, которые могли бы перейти в физические противостояния. Это допущено не будет. Предусмотрены достаточные силы".

В предыдущие годы накануне 16 марта атмосфера накалялась, бывали протестные мероприятия и скандалы возле памятника, однако в последнее время провокации сошли на нет. По оценке Рижской думы, службы безопасности хорошо поработали, позаботившись о том, чтобы заранее задерживать или изолировать провокаторов. Кроме того, в связи с более активными действиями силовиков, реагирующих на угрозу гибридной войны со стороны России, многие антигосударственные элементы покинули Латвию.

Рижская дума уже готовится и к 9 мая.

Как заявляет глава комитета РД по вопросам безопасности Марис Мичеревскис, "наибольший риск мог бы быть из-за того, что Россия влияет на ситуацию или пытается ее дестабилизировать. Пока таких признаков нет, но, конечно, 9 мая - одна из дат, которым мы уделяем внимание в сотрудничестве со службами. Мне хотелось бы сказать - мы готовы".

Службы призывают накануне 16 марта относиться критически к провокационным заявлениям в инфопространстве, не реагировать на них и сообщать, если такой контент будет замечен.