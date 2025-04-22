«Мы знаем свои слабые места»: как Латвия готовится к российско-белорусским учениям «Запад»?

Хотя учения проводились каждые два года с 2009 года, в 2023 году они были отменены. По словам экспертов, Москва мобилизовала всю свою военную мощь для войны в Украине, поэтому у нее не было необходимых ресурсов для проведения учений.

В этом году учения состоятся снова, и за ними будет наблюдать весь западный мир. Латвия также готовится к ним, отмечает Латковскис.

"Каждый раз, когда проводятся эти учения, мы и другие члены НАТО готовимся к ним. Эти учения всегда были большими. Из-за войны в Украине они не проводились несколько лет. Мы внимательно следим за этими учениями. Служба военной разведки и безопасности всегда информирует нас об этих учениях, о подготовке, о ходе работ", - говорит Латковскис.

Все мы прекрасно помним, как прошлой осенью в Резекне потерпел крушение начиненный взрывчаткой беспилотник «Шахед», что вызвало в обществе огромную волну возмущения. В то время ВВС Нидерландов заявили, что целью беспилотника была не Латвия. Сообщается, что на протяжении всего инцидента Силы обороны Латвии следили за ситуацией, сотрудничая с партнерами по НАТО. Из Литвы и Польши мы также время от времени слышим новости о найденных вблизи границы со странами-агрессорами обломках военных объектов.

На вопрос, можем ли мы быть уверены, что такой или подобный сценарий не повторятся во время учений «Запад», Латковскис отметил, что мы выявили свои слабые стороны и должны быть готовы к подобным возможным инцидентам.

«Мы четко знаем, что у нас не хватает возможностей ПВО. Мы не прикрыли всю восточную границу. Мы должны быть готовы к тому, что такие возможные инциденты могут произойти. Нелегальная миграция, совместно организованная Россией и Белоруссией, также является частью гибридной войны. Возможны различные гибридные провокации, и мы относимся к ним очень серьезно. Те возможности, которых нет у нас самих, нам предоставляют партнеры по НАТО, включая США. С помощью спутников союзников мы знаем, где сосредоточены силы», - говорит Латковскис.

Зеленский неоднократно предупреждал Запад, что если они не поддержат Украину, то следующими могут стать страны Балтии. Латковскис отмечает, что подобные заявления важны для Украины, чтобы привлечь еще большую поддержку со стороны других западных союзников. Однако маловероятно, что Россия с ее нынешними силами будет способна на еще одно нападение.