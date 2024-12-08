«Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Благодарю за это», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

На трехсторонней встрече, рассказал президент Украины, «говорили о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины».

«Мы все хотим завершить эту войну как можно скорее — и справедливо», — подчеркнул Зеленский. «Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!», — добавил он.

Зеленский и Трамп приехали в Париж на торжественную церемонию открытия после реставрации собора Парижской богоматери, где пять лет назад произошел пожар. Трамп после победы на выборах президента США впервые лично встречался с Зеленским. Будут ли Зеленский и Трамп проводить двустороннюю встречу в Париже, на момент публикации новости известно не было.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Американские СМИ писали, что предложения по прекращению войны, которые готовят советники Трампа, исключают членство Украины в НАТО и требуют от Киева территориальных уступок.