«Мы и так уже потеряли очень многих талантливых людей»: педагоги ждут очередную реформу в школах

35 лет назад появился Союз свободных профсоюзов. Сейчас в него входят два десятка профессиональных организаций. Главная задача LBAS — защищать своих членов и напоминать обществу о том, что трудности экономического роста недопустимо преодолевать за счёт интересов работников.

«Недопустимы сигналы со стороны государства и работодателей о желании сократить оплату больничных и сверхурочных, на годы заморозить размер суточных командировок и ослабить гарантии коллективных договоров» — говорится на сайте Союза свободных профсоюзов.

Инга Ванага объясняет: «Мы добились определенных результатов в защите прав наших работников, и при нынешней экономической ситуации мы ни в коем случае не можем ухудшить их положение. Все это надо удержать и сохранить. Наши педагоги очень терпеливы, но этим нельзя пользоваться вечно. Мы и так уже потеряли очень многих талантливых умных людей. Мы не имеем права ухудшить ситуацию».

Глава профсоюза работников образования и науки говорит, что по многим основополагающим вопросам — 8-часовой рабочий день, минимальная заработная плата, налоги — представители разных профсоюзов действуют заодно. «У нас есть солидарность, мы поддерживаем друг друга. Мы все сидим за одним столом с представителями государства, с работодателями. Важно, чтобы мы могли представлять интересы своих членов на всех уровнях — и в парламенте, и в правительстве, и на международном уровне».

Ванага подчеркивает также важность сотрудничества с самоуправлениями. «Некоторые из самоуправлений тратят до 40 процентов локального бюджета на образование. Они глубоко знают проблемы своих школ и более эластично реагируют на разные вызовы».

Во многом благодаря активности профсоюза образования и науки была разработана новая модель финансирования школ (старая — «Деньги следуют за учеником» — себя не оправдала).

«Педагоги ждут эту реформу уже 9 лет. Новые изменения решат проблему неравенства, с которой сталкиваются педагоги. Но когда будет введена эта новая система, пока непонятно. Во время последних переговоров с министерством вроде бы речь шла о том, что реформа начнется уже с этого учебного года. Но окончательной уверенности у нас пока нет».