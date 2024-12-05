«Мы хотим только быть латышами – и всё? Этого мало»: Валдис Биркавс
«Справедливости я вам сказал не существует в политических решениях», - и говорит министр юстиции Латвии в 1999-2000 гг., а также многолетний глава МИДа и премьер-министр 1993-94 гг. Валдис Биркавс.
С ним в интервью мы поговорили о национализме, искусственном интеллекте, решении Конституционного суда по русскому языку в школах и многом другом.
Тайм-коды интервью:
00:56 – Что тормозит Латвию: пережитки советского мышления или национализм?
07:03 - Притча о сносе трёх памятников Ленину – в Вильнюсе, Таллине и Риге
10:40 – Литовцы – реалисты, эстонцы – футуристы, а латыши..?
12:02 – Сила национализма - в упрощении. В этом же его слабость
18:17 – Может ли национализм быть творческим?
20:22 – О роли личностей в истории
24:16 – «Демократия действительно катится к чёрту». Кто виноват?
31:47 – О решении Конституционного суда по русскому языку в школах
36:46 – Так есть ли справедливость в политике?
40:25 – «Хочется гордиться Латвией!» Но не получается
42:22 – Две ключевых идеи Биркавса для спасения страны
50:04 – И третья идея – внешнеполитическая
53:05 – Если бы вам предложили прожить еще одну жизнь – в какое время и в какой стране?