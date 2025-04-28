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«Мы грубо исказили значение термина»: латвийские лингвисты бьются над смыслом одного слова (1)

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 18:19

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LETA

Терминологическая комиссия Академии наук Латвии считает, что в нормативных актах термин remigrācija (ремиграция) применяется некорректно. На заседании член комиссии Марис Балтиньш поднял вопрос о том, являются ли термины remigrācija и reemigrācija действительно равнозначными, и зачем в слове reemigrācija убрали букву "е".

Другой член комиссии, Зане Варпиня, отметила, что эти два понятия не идентичны. В английском языке термин Return migration обозначает возвращение на родину, тогда как remigration означает повторную миграцию, не обязательно связанную с возвращением домой.

Балтиньш подчеркнул, что ситуация ещё серьезнее: термин remigrācija использован во всех нормативных актах в значении возвращения уехавших граждан в Латвию, а не в смысле новой миграции куда-либо. "Мы грубо исказили значение термина", — заявил он на заседании. Варпиня предложила разграничивать два разных термина и согласилась, что сейчас remigrācija употребляется неправильно. Более точным переводом термина Return migration могла бы быть atpakaļmigrācija (обратная миграция).

В ходе обсуждения комиссия пришла к выводу, что термины remigrācija и reemigrācija нельзя считать синонимами. Было решено углубленно изучить этот вопрос на одном из будущих заседаний с привлечением представителя Центрального статистического управления.

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