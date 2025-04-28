Другой член комиссии, Зане Варпиня, отметила, что эти два понятия не идентичны. В английском языке термин Return migration обозначает возвращение на родину, тогда как remigration означает повторную миграцию, не обязательно связанную с возвращением домой.

Балтиньш подчеркнул, что ситуация ещё серьезнее: термин remigrācija использован во всех нормативных актах в значении возвращения уехавших граждан в Латвию, а не в смысле новой миграции куда-либо. "Мы грубо исказили значение термина", — заявил он на заседании. Варпиня предложила разграничивать два разных термина и согласилась, что сейчас remigrācija употребляется неправильно. Более точным переводом термина Return migration могла бы быть atpakaļmigrācija (обратная миграция).

В ходе обсуждения комиссия пришла к выводу, что термины remigrācija и reemigrācija нельзя считать синонимами. Было решено углубленно изучить этот вопрос на одном из будущих заседаний с привлечением представителя Центрального статистического управления.