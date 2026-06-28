Едва мировые и латвийские СМИ успели сообщить, что биржевая цена на нефть вернулась к уровню, который был до войны с Ираном, как США и Иран вновь обменялись ударами в Персидском заливе.

На Ближнем Востоке по-прежнему звучит музыка финансового капитала. Под эту музыку США и Иран исполняют «танец мира», обмениваясь ударами. Всё как обычно — вроде бы никто ни на кого не нападает, все лишь «защищаются». Гибнут люди, рушатся человеческие судьбы и дома, а чиновники, отдающие приказы, широко улыбаются и заявляют о своей готовности к мирному диалогу. Всё это вызывает колебания на рынках, а контролируемые колебания означают десятки миллиардов долларов прибыли каждый день.

В начале прошлой недели неожиданно выяснилось, что судоходство через Ормузский пролив было восстановлено удивительно быстро, и на рынок поступили миллионы баррелей нефти как раз в тот момент, когда импорт сырой нефти Китаем сократился до самого низкого уровня за последние десять лет. Внимание отраслевых СМИ и аналитиков мгновенно переключилось с мрачных прогнозов о дефиците поставок на риск перепроизводства и рассуждения о том, насколько сильно могут упасть цены и когда начнёт восстанавливаться спрос со стороны крупнейшего в мире импортёра нефти.

Хотя биржевая цена на сырую нефть действительно ненадолго снизилась до уровня, существовавшего до войны на Ближнем Востоке, мировые цены на нефтепродукты по-прежнему остаются выше, чем в феврале 2026 года. Средние июньские котировки дизельного топлива по данным S&P Global Platts превышали февральский уровень более чем на 270 долларов США за тонну, что в пересчёте составляет более 25 центов за литр. Рост цен на бензин превысил 300 долларов за тонну, или примерно 30 центов за литр по сравнению с февралем.

Кроме того, в Латвии дизельное топливо сейчас реализуется с обязательной биодобавкой. В пятницу её котировки по данным Platts были более чем на 60% выше котировок самого дизельного топлива в случае использования RME и почти в три раза выше при использовании HVO. Ситуацию также не улучшает тот факт, что курс доллара США по отношению к евро с начала года существенно вырос.

Поэтому цены на топливо на латвийских автозаправочных станциях по-прежнему остаются выше, чем зимой этого года. Учитывая, что ситуация с судоходством через Ормузский пролив всё ещё остаётся неопределённой, невозможно прогнозировать, когда в Латвии снова появятся цены на уровне начала года, даже несмотря на временное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо.

Поэтому жителям и предприятиям Латвии нынешние цены на топливо — и, что ещё важнее, риск их дальнейшего роста, так же как риск повышения банковских процентных ставок и инфляции, — придётся закладывать в свои бюджеты как минимум до конца лета.

Музыка чужая, танцы тоже чужие — но платить за них приходится из собственного кармана.