Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

Мрачные танцы

Редакция PRESS 28 июня, 2026 14:11

Важно 0 комментариев

Алексей Шведов, руководитель по стратегии AS OLEREX / KOOL Latvija SIA

Едва мировые и латвийские СМИ успели сообщить, что биржевая цена на нефть вернулась к уровню, который был до войны с Ираном, как США и Иран вновь обменялись ударами в Персидском заливе.

На Ближнем Востоке по-прежнему звучит музыка финансового капитала. Под эту музыку США и Иран исполняют «танец мира», обмениваясь ударами. Всё как обычно — вроде бы никто ни на кого не нападает, все лишь «защищаются». Гибнут люди, рушатся человеческие судьбы и дома, а чиновники, отдающие приказы, широко улыбаются и заявляют о своей готовности к мирному диалогу. Всё это вызывает колебания на рынках, а контролируемые колебания означают десятки миллиардов долларов прибыли каждый день.

В начале прошлой недели неожиданно выяснилось, что судоходство через Ормузский пролив было восстановлено удивительно быстро, и на рынок поступили миллионы баррелей нефти как раз в тот момент, когда импорт сырой нефти Китаем сократился до самого низкого уровня за последние десять лет. Внимание отраслевых СМИ и аналитиков мгновенно переключилось с мрачных прогнозов о дефиците поставок на риск перепроизводства и рассуждения о том, насколько сильно могут упасть цены и когда начнёт восстанавливаться спрос со стороны крупнейшего в мире импортёра нефти.

Хотя биржевая цена на сырую нефть действительно ненадолго снизилась до уровня, существовавшего до войны на Ближнем Востоке, мировые цены на нефтепродукты по-прежнему остаются выше, чем в феврале 2026 года. Средние июньские котировки дизельного топлива по данным S&P Global Platts превышали февральский уровень более чем на 270 долларов США за тонну, что в пересчёте составляет более 25 центов за литр. Рост цен на бензин превысил 300 долларов за тонну, или примерно 30 центов за литр по сравнению с февралем.

Кроме того, в Латвии дизельное топливо сейчас реализуется с обязательной биодобавкой. В пятницу её котировки по данным Platts были более чем на 60% выше котировок самого дизельного топлива в случае использования RME и почти в три раза выше при использовании HVO. Ситуацию также не улучшает тот факт, что курс доллара США по отношению к евро с начала года существенно вырос.

Поэтому цены на топливо на латвийских автозаправочных станциях по-прежнему остаются выше, чем зимой этого года. Учитывая, что ситуация с судоходством через Ормузский пролив всё ещё остаётся неопределённой, невозможно прогнозировать, когда в Латвии снова появятся цены на уровне начала года, даже несмотря на временное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо.

Поэтому жителям и предприятиям Латвии нынешние цены на топливо — и, что ещё важнее, риск их дальнейшего роста, так же как риск повышения банковских процентных ставок и инфляции, — придётся закладывать в свои бюджеты как минимум до конца лета.

Музыка чужая, танцы тоже чужие — но платить за них приходится из собственного кармана.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию
Важно

В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию

Домбрава рвет и мечет: сделал выговор высокопоставленному сотруднику полиции
Важно

Домбрава рвет и мечет: сделал выговор высокопоставленному сотруднику полиции

«Это как завершение круга»: почему Юрканс вернулся в Латвию навсегда
Важно

«Это как завершение круга»: почему Юрканс вернулся в Латвию навсегда

Загрузка
Загрузка
Загрузка

К чему формальности? Разрешено назначать руководителей госучреждений без конкурса

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал вызвавшие дискуссии поправки к закону, которые в отдельных случаях позволяют назначать руководителей государственных учреждений без проведения открытого конкурса.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал вызвавшие дискуссии поправки к закону, которые в отдельных случаях позволяют назначать руководителей государственных учреждений без проведения открытого конкурса.

Читать
Загрузка

Впереди новые счетчики? Как теперь платить за воду

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

Два десятка лет к плате за потребленную квартирой воду добавляется непонятно откуда взявшаяся сумма. Теперь проблему решал Конституционный суд... Мы искали ответ на вопрос: кто оплатит «лишнюю» воду?

Два десятка лет к плате за потребленную квартирой воду добавляется непонятно откуда взявшаяся сумма. Теперь проблему решал Конституционный суд... Мы искали ответ на вопрос: кто оплатит «лишнюю» воду?

Читать

Эту добавку покупают для мышц. Но учёные изучили совсем в другую сторону

Азбука здоровья 16:39

Азбука здоровья 0 комментариев

Обычно эту добавку представляют рядом со штангой, спортивной сумкой и человеком, который очень серьёзно считает белки.

Обычно эту добавку представляют рядом со штангой, спортивной сумкой и человеком, который очень серьёзно считает белки.

Читать

Столб дыма над торговым центром: пожар возле Rīga Plaza (видео)

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что над торговым центром Rīga Plaza виден столб черного дыма. Сообщения о пожаре начали поступать во вторник около 16.00.

Очевидцы сообщают, что над торговым центром Rīga Plaza виден столб черного дыма. Сообщения о пожаре начали поступать во вторник около 16.00.

Читать

Дело о замерзшем под Резекне двухлетнем мальчике прекращено: в связи со смертью матери

ЧП и криминал 16:22

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовный процесс по делу о смерти замерзшего в прошлом году в Резекненском крае двухлетнего мальчика прекращен, так как обвиняемая в его смерти мать скончалась, сообщили агентству ЛЕТА в Судебной администрации.

Уголовный процесс по делу о смерти замерзшего в прошлом году в Резекненском крае двухлетнего мальчика прекращен, так как обвиняемая в его смерти мать скончалась, сообщили агентству ЛЕТА в Судебной администрации.

Читать

Посмеемся вместе: Гомберг о поданной Лангой кассации

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

Известный латвийский меценат Евгений Гомберг на своей странице в Facebook рассказал о том, что по его делу против депутата Рижской думы от Нацблока Лианы Ланги есть новый поворот. Обвиняемая не согласна с решением суда и подала кассацию. При этом сам Гомберг тоже обжаловал решение Окружного суда.

Известный латвийский меценат Евгений Гомберг на своей странице в Facebook рассказал о том, что по его делу против депутата Рижской думы от Нацблока Лианы Ланги есть новый поворот. Обвиняемая не согласна с решением суда и подала кассацию. При этом сам Гомберг тоже обжаловал решение Окружного суда.

Читать

«Эта жара — лишь репетиция»: ВОЗ предупреждает, что дальше будет только хуже

Мир 15:57

Мир 0 комментариев

Рекордная жара, охватившая Европу в июне, стала ещё одним подтверждением новой климатической реальности, считают во Всемирной организации здравоохранения. По её оценке, экстремальная жара перестала быть исключением и превращается в повторяющийся кризис.

Рекордная жара, охватившая Европу в июне, стала ещё одним подтверждением новой климатической реальности, считают во Всемирной организации здравоохранения. По её оценке, экстремальная жара перестала быть исключением и превращается в повторяющийся кризис.

Читать