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Можно ли воспрепятствовать признанию отцовства: житейское

«Семь секретов» 7 мая, 2025 15:07

Юридическая консультация 0 комментариев

"Я встречалась с мужчиной 8 месяцев, потом забеременела. Когда он узнал о беременности, заявил, что это не его ребенок, и бросил меня, хотя его родители пытались заставить его признать отцовство и жениться и вообще меня всячески поддерживали. Но после рождения я перестала поддерживать отношения даже с его родителями. Сейчас, когда ребенку исполнилось уже полгода, он вдруг решил признать свое отцовство. Но теперь я уже не хочу этого. Скажите, можно ли по закону запретить ему признать свое отцовство? Или ограничить его в общении?".

Если родители ребенка не состоят между собой в браке, то отцовство может быть признано либо путем подачи родителями ребенка совместного заявления о признании отцовства, где обе подписи заверены нотариально, либо установлено в судебном порядке.

Согласно статье 158 Гражданского закона, подать в суд иск об установлении отцовства могут мать ребенка или опекун ребенка, сам ребенок после достижения совершеннолетия, а также лицо, считающее себя биологическим отцом ребенка. 

Следовательно, вы не можете запретить отцу вашего ребенка установить свое отцовство. Биологический отец ребенка может обратиться в суд, где будет проведена генетическая экспертиза (ДНК), если вы будете оспаривать отцовство. И если экспертиза подтвердит биологическое родство — суд установит отцовство даже против вашей воли.

Последствия установления отцовства 

Если отцовство будет установлено и официально зарегистрировано, то необходимо учесть, что в соответствии со статьей 181 Гражданского закона ребенок имеет право поддерживать личные отношения и прямые контакты с любым из родителей. А каждый родитель обязан и имеет право поддерживать личные отношения и прямые контакты с ребенком.

Это положение применяется также в том случае, когда ребенок разлучен с семьей или не живет вместе с одним из родителей или обоими родителями. Поэтому, если отцовство будет зарегистрировано, отец получит родительские права и обязанности, включая право на общение с ребенком, обязанность его содержать, возможность участвовать в вопросах воспитания, образования, лечения и т. д.

Помимо отца ребенок имеет право поддерживать личные отношения и прямые контакты также с братьями, сестрами, дедами и бабками, если это соответствует интересам ребенка (право на общение).

Кроме того, любое лицо обязано воздерживаться от таких действий, которые могли бы оказать отрицательное воздействие на отношения ребенка с кем-либо из родителей.

Но пока отцовство не установлено юридически, отец не имеет ни прав, ни обязанностей.

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