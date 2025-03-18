Можно ли вносить социальные взносы без участия работодателя: житейское

Супруги самозанятых лиц, члены диаспоры...

Кто может присоединиться к добровольному социальному страхованию?

Социальное страхование — это система социальной защиты, задача которой — обеспечивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы. Это в теории.

Иными словами, человек работает, отчисляет с зарплаты обязательные взносы социального страхования (также называют – социальный налог), или это делает работодатель. А на его персональном счете скапливаются выплаченные страховые взносы, из которых в зависимости от стажа и размера накоплений выплачиваются пособия по болезни, безработице, создается пенсионный капитал.

Социальные накопления находятся в ведении Государственного агентства социального страхования (VSAA), которое по заявлению жителя начисляет пособия по болезни, безработице, государственные пенсии.

Можно ли добровольно пополнять свои накопления социального страхования, без участия работодателя?

По информации VSAA, к государственному социальному страхованию могут добровольно присоединиться лица, достигшие 15-летнего возраста и постоянно проживающие в Латвийской Республике, на которых не распространяются нормы обязательного социального страхования в Латвии и которым не назначена государственная пенсия по старости.

V К государственному пенсионному страхованию могут добровольно присоединиться:

* лица, достигшие 15-летнего возраста, постоянно проживающие в Латвии, не подлежащие обязательному социальному страхованию и которым не назначена государственная пенсия по старости в соответствии с законом «О государственных пенсиях»;

* лица, занятые на сезонных сельскохозяйственных работах и уплачивающие подоходный налог работников сезонного сельского хозяйства, если они не являются работником другого работодателя или не являются лицом, на которого распространяется обязательное социальное страхование в качестве самозанятого лица;

* профессиональные спортсмены;

* члены диаспоры, одновременно не являющиеся лицами, на которых распространяется обязательное социальное страхование (в том числе в другой стране), и не получающие пенсию у себя на родине в ЕС или в стране, с которой у Латвии заключен договор социального обеспечения;

* супруг или партнер самозанятого лица:

- если он/она достигли 15-летнего возраста,

- постоянно проживают в Латвии,

- не подлежат обязательному социальному страхованию и не достигли возраста, дающего право на получение государственной пенсии по старости, либо она не назначена (в том числе досрочно).

В этих случаях они могут добровольно присоединиться к государственному пенсионному страхованию, страхованию инвалидности, материнства, болезни и родительскому страхованию...

Объект взносов

С какой суммы платить социальный налог?

Объектом добровольных взносов являются денежные средства, избранные самим лицом, - это сумма, из которой исчисляются и вносятся добровольные взносы.

Сумма взносов может быть разной каждый месяц, но годовой объект взноса ограничен как по максимальной, так и по минимальной сумме. Каков он в 2025 году?

* Для лиц, добровольно вступивших в государственное пенсионное страхование (за исключением профессиональных спортсменов и лиц, занятых на сезонных сельскохозяйственных работах), а также супругов самозанятых лиц объектом взносов являются:

- максимальная годовая сумма - 105 300 евро в год,

- минимальная годовая сумма составляет 8 880 евро, или 12 минимальных месячных заработных плат (740 евро x 12 месяцев).

* Для профессиональных спортсменов и лиц, занятых на сезонных сельскохозяйственных работах и платящих подоходный налог с сезонных сельскохозяйственных работ, объектом взносов являются:

- максимальная годовая сумма – 8 880 евро, или 12 минимальных месячных заработных плат (740 евро x 12 месяцев),

- минимальная годовая сумма не устанавливается.

V Какой процент от доходов надо перечислять в соцстрахование?

Ставки обязательных взносов в счет государственного социального страхования для лиц, добровольно вступивших в систему социального страхования в процентах:

- лицо, добровольно присоединившееся к пенсионному страхованию, страхованию по инвалидности, по беременности и родам и по болезни, по родительскому страхованию (супруг или партнер самозанятого лица (условие партнерства действует с 1.07.2024 г.) - 30,07%;

- лицо, добровольно присоединившееся к пенсионному страхованию, - 23,91%.

V Кстати

* Определен максимальный размер объекта обязательных и добровольных взносов государственного социального страхования на ближайшие три года - 2025-й, 2026-й, 2027-й. Это 105 300 евро в год.

* Для лиц, получающих доходы от интеллектуальной собственности (получателей гонораров), до 31 декабря 2027 года продлен особый порядок определения и уплаты обязательных взносов государственного социального страхования...

На здоровье, на безработицу, на пенсию

Куда идут социальные взносы?

Вопрос - куда идут социальные взносы? – довольно популярный. Действительно, работник или добровольно платящий взносы социального страхования ежемесячно выплачивает государству определенную сумму, вправе знать, куда идет его социальный налог.

Ставки взносов на государственное социальное страхование в 2025 году распределяются у разных групп добровольно платящих взносы по следующим видам государственного социального страхования...

* Лицо, добровольно вступившее в систему государственного пенсионного страхования (объект взноса - свободно выбранные средства: максимально – от 105 300 евро в год, минимально – от 8 880 евро в год), вносит 23,91% от доходов - на пенсионное страхование.

* Лицо, занятое на сезонных сельскохозяйственных работах (объект взноса – свободно выбранная сумма дохода, которая не превышает 740 евро в месяц, минимальная сумма не установлена), вносит в общей сумме 23,91% - на пенсионное страхование.

* Супруг или партнер самозанятого лица, добровольно присоединившегося к государственному социальному страхованию (объект взноса - свободно выбранные средства: максимально - от 105 300 евро в год, минимально - от 8 880 евро в год; условия партнерства действительны с 1.07.2024), вносит общий взнос социального страхования в размере 30,07%, в том числе 23,91% - на пенсионное страхование, 1,68% - на случай инвалидности, 3,32% - на пособие по материнству и пособие по болезни, 1,16% - на родительское пособие.

* Профессиональный спортсмен (объект взноса – свободно выбранный доход не выше 740 евро в месяц, минимальная сумма не установлена) вносит 23,91% от общего дохода, в том числе 23,91% на пенсионное страхование.

* Члены диаспоры (объект взноса - свободно выбранные средства: максимально - от 105 300 евро в год, минимально - от 8 880 евро в год) вносят 23,91% от дохода, в том числе 23,91% на пенсионное страхование...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА