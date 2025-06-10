Может ли отец вместо дочери перечислить деньги продавцу, если договор купли недвижимости оформляется на имя дочери

Вы можете купить квартиру на имя дочери, перечислив оплату напрямую со своего счета продавцу. Однако во избежание налоговых последствий и юридических рисков (например, подозрения в фиктивности сделки) рекомендуем указать в договоре купли недвижимости, что оплата производится третьим лицом (персональные данные отца) безвозмездно в отношении покупателя (дочери), по поручению покупателя и в его интересах. Еще следует указать о том, что стороны подтверждают: передача денежных средств третьим лицом продавцу не влияет на переход права собственности и не изменяет объем прав и обязанностей покупателя по договору. Другими словами, вы не требуете от дочери вернуть эти деньги — это подарок; вы платите с ее согласия и для ее пользы (то есть чтобы она стала собственником квартиры). Тот факт, что деньги платит не она, не мешает ей стать собственницей квартиры. Она получает квартиру на тех же условиях, как если бы сама заплатила, и несет все обычные права и обязанности собственника.

О налогообложении

Поскольку оговоренные в договоре условия оплаты между отцом и дочерью носят безвозмездный характер, данная ситуация подпадает под действие подпункта «а» пункта 35 части первой статьи 9 закона «О подоходном налоге с населения», которая устанавливает, что подарки между супругами и родственниками до третьей степени родства (к ним относятся отец и дочь) не облагаются налогом.

Обращаем внимание, что если сумма подарка превышает 10 000 евро, то этот подарок необходимо будет указать в годовой декларации.

Другие расходы

Для подачи документов в Земельную книгу необходимо оплатить услуги нотариуса за оформление прошения о закреплении права собственности на квартиру на имя вашей дочери в Земельной книге, а также уплатить госпошлину и канцелярскую пошлину в Земельной книге. Информацию об этом вы найдете на сайте Земельной книги в разделе «Информация» (подраздел «Сборы, связанные с Земельной книгой, и их оплата").