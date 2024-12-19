Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени CSDD

Эти текстовые сообщения содержат мошеннические ссылки, которые требуют аутентификации с использованием ваших банковских реквизитов при их открытии. За последнюю неделю полиция получила информацию от нескольких жителей, которые были обмануты аналогичным образом.

Отправив фальшивое текстовое сообщение от имени CSDD, крупнейшую сумму украли у жителя Цесиса. 11 декабря этого года мошенники, выдавая себя за CSDD, отправили фейковое СМС-сообщение о том, что получатель оштрафован. После того как женщина открыла мошенническую ссылку и ввела необходимые данные, накопленные на банковском счете 1900 евро исчезли.

С другой стороны, 14 декабря поступила жалоба от мужчины из Риги об украденных 240 евро. Ему тоже пришло фейковое СМС о том, что от CSDD наложен на него административный штраф за принудительное взыскание долга. По текущей информации, мужчина открыл отправленную ссылку, ввел свои банковские реквизиты и подтвердил запрос «Smart-ID», в результате чего с его банковского счета были сняты деньги. Аналогичным образом в Лиепае у мужчины украли 200 евро.

CSDD уже предупредил, что не рассылает текстовые сообщения жителям. Государственная полиция также призывает граждан при получении любого типа текстовых сообщений обращать внимание на то, полностью ли соответствует прикрепленная ссылка адресу конкретного учреждения или компании. Мошенники склонны создавать ссылки, которые могут напоминать адреса домашних страниц различных учреждений или компаний, но они не идентичны.

Правоохранительные органы призывают вас тщательно проверять любую получаемую информацию, в том числе всегда обращать внимание на адрес веб-сайта перед вводом банковских реквизитов или подтверждением транзакции с помощью PIN-кодов.

