Миноброны предлагает разрешить пенсионерам служить в армии

Планируется что на службу смогут поступать и люди старше 40 лет. В настоящее время установлено, что на профессиональную службу принимают граждан Латвии в возрасте от 18 до 40 лет.

Указанные предложения будут подготовлены по инициативе министра внутренних дел. Государственный секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Дмитрий Трофимов заверил агентство LETA, что такие изменения уже есть в планах министерства.

Согласно сегодняшнему решению правительства, Министерство внутренних дел и юстиции подготовят такие изменения и представят их правительству вместе с законопроектами, связанными с бюджетом 2025 года. В сфере юстиции такие изменения могут касаться служащих в Управлении мест заключения.

Госсекретарь заверил, что такие изменения необходимы, поскольку в органах внутренних дел не хватает людей, и помимо существующего "некомплектного" состояния необходимо обеспечить, чтобы люди продолжали работать в органах внутренних дел, а не переходили в гражданские структуры по достижении пенсионного возраста.