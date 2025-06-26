Мифы и правда о SPF: почему солнцезащитные средства нужны круглый год Реклама Редакция PRESS 26 июня, 2025 12:20 Реклама

Многие по-прежнему считают, что солнцезащитный крем нужен только летом и только на пляже. Но на самом деле, ультрафиолетовое излучение действует на кожу каждый день — даже зимой, в пасмурную погоду и в тени. Именно поэтому интернет-магазин YOKO собрал лучшие солнцезащитные средства от проверенных корейских брендов, чтобы ваша кожа всегда была под надёжной защитой.

Мифы, которые мешают защищать кожу правильно

Миф №1: SPF нужен только на пляже.

Правда: УФ-лучи проникают даже сквозь облака и оконное стекло. Поэтому солнцезащитная косметика необходима ежедневно — и в городе, и на природе.

УФ-лучи проникают даже сквозь облака и оконное стекло. Поэтому солнцезащитная косметика необходима ежедневно — и в городе, и на природе. Миф №2: SPF бесполезен в пасмурную погоду.

Правда: До 80% ультрафиолета всё равно достигает кожи. Даже если вы не обгораете, клетки получают повреждение.

До 80% ультрафиолета всё равно достигает кожи. Даже если вы не обгораете, клетки получают повреждение. Миф №3: Достаточно низкого SPF зимой.

Правда: Зимой солнце менее активное, но UVA-лучи, которые вызывают старение, действуют круглый год. Особенно важно использовать солнцезащитный крем в солнечные морозные дни, когда отражение от снега усиливает воздействие.

Зимой солнце менее активное, но UVA-лучи, которые вызывают старение, действуют круглый год. Особенно важно использовать солнцезащитный крем в солнечные морозные дни, когда отражение от снега усиливает воздействие. Миф №4: Загорелой и смуглой коже SPF не нужен.

Правда: Любая кожа подвержена фотостарению и риску пигментации. Только ежедневная защита может сохранить её здоровье и молодость.

Почему стоит выбрать солнцезащитные средства в интернет-магазине YOKO

В YOKO вы найдёте проверенные средства, которые действительно работают. Мы отобрали только те продукты, которые получили отличные отзывы и подходят для разных типов кожи.

Особое внимание стоит обратить на бренд Beauty of Joseon — корейскую марку, вдохновлённую традиционной восточной медициной и натуральными компонентами.

Вот лишь некоторые из них:

Как подобрать средство по типу кожи

Защита каждый день — это забота о будущем

Качественная солнцезащитная косметика от YOKO — это не просто уход, это способ сохранить молодость, здоровье и красоту кожи надолго. Не ждите отпуска: начните защищать кожу уже сегодня. Запомните: SPF защита нужна всегда!

Посмотрите всю подборку средств с SPF-защитой в интернет-магазине YOKO и выберите то, что подойдёт именно вам.