Мифы и правда о SPF: почему солнцезащитные средства нужны круглый год
Многие по-прежнему считают, что солнцезащитный крем нужен только летом и только на пляже. Но на самом деле, ультрафиолетовое излучение действует на кожу каждый день — даже зимой, в пасмурную погоду и в тени. Именно поэтому интернет-магазин YOKO собрал лучшие солнцезащитные средства от проверенных корейских брендов, чтобы ваша кожа всегда была под надёжной защитой.
Мифы, которые мешают защищать кожу правильно
- Миф №1: SPF нужен только на пляже.
Правда: УФ-лучи проникают даже сквозь облака и оконное стекло. Поэтому солнцезащитная косметика необходима ежедневно — и в городе, и на природе.
- Миф №2: SPF бесполезен в пасмурную погоду.
Правда: До 80% ультрафиолета всё равно достигает кожи. Даже если вы не обгораете, клетки получают повреждение.
- Миф №3: Достаточно низкого SPF зимой.
Правда: Зимой солнце менее активное, но UVA-лучи, которые вызывают старение, действуют круглый год. Особенно важно использовать солнцезащитный крем в солнечные морозные дни, когда отражение от снега усиливает воздействие.
- Миф №4: Загорелой и смуглой коже SPF не нужен.
Правда: Любая кожа подвержена фотостарению и риску пигментации. Только ежедневная защита может сохранить её здоровье и молодость.
Почему стоит выбрать солнцезащитные средства в интернет-магазине YOKO
В YOKO вы найдёте проверенные средства, которые действительно работают. Мы отобрали только те продукты, которые получили отличные отзывы и подходят для разных типов кожи.
Особое внимание стоит обратить на бренд Beauty of Joseon — корейскую марку, вдохновлённую традиционной восточной медициной и натуральными компонентами.
Вот лишь некоторые из них:
- Beauty of Joseon Relief Sun Rice Probiotics SPF50+ — невероятно мягкий и увлажняющий крем с рисовыми экстрактами и пробиотиками. Подходит для сухой и нормальной кожи, не оставляет белых следов и придаёт здоровое сияние.
- Benton Air Fit UV Defense Sun Cream — лёгкий, немедленно впитывающийся крем с центеллой и ниацинамидом. Идеален для жирной, комбинированной и чувствительной кожи. Не вызывает раздражения и отлично работает под макияжем.
- Beauty of Joseon Matte Sun Stick: Mugwort + Camilia — удобный в использовании стик с матирующим эффектом. Легко наносится даже поверх макияжа, не забивает поры и контролирует блеск в течение дня.
- Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF50+ — идеален для сухой и чувствительной кожи. Увлажняет, успокаивает и восстанавливает кожный барьер благодаря берёзовому соку и мягким ухаживающим компонентам.
Как подобрать средство по типу кожи
- Сухая и нормальная кожа: выбирайте увлажняющие кремы, такие как Beauty of Joseon Relief Sun или Round Lab Birch Juice Sunscreen.
- Жирная и комбинированная: лучше подойдут матирующие текстуры, например, Beauty of Joseon Sun Stick.
- Чувствительная и склонная к акне: выберите Benton Air Fit UV Defense — он не вызывает раздражения и регулирует себум.
Защита каждый день — это забота о будущем
Качественная солнцезащитная косметика от YOKO — это не просто уход, это способ сохранить молодость, здоровье и красоту кожи надолго. Не ждите отпуска: начните защищать кожу уже сегодня. Запомните: SPF защита нужна всегда!
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