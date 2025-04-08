Microsoft уволил сотрудниц, выступивших против сотрудничества с Израилем

Как сообщает телеканал CNBC, работы лишились программистка Вания Агравал и специалист отдела искусственного интеллекта Ибтихаль Абуссад. Уточняется, что во время официальной части праздничного мероприятия Абуссад прервала выступление гендиректора Microsoft AI: "Вы утверждаете, что стремитесь использовать ИИ во благо, но Microsoft продает технологии искусственного интеллекта израильской армии. Погибли 50 тысяч человек, и ваша компания поддерживает геноцид в нашем регионе", - выкрикнула она.

Позже, на другой части мероприятия с участием Билла Гейтса, бывшего главы Microsoft, с протестом выступила и Агравал. "Позор, вы - лицемеры!" - бросила она в адрес высокопоставленных гостей.

В письме об увольнении Microsoft обвинил Ибтихаль Абуссад в неподобающем поведении и желании "сорвать долгожданное мероприятие". В компании уточнили, что вторая сотрудница просила об увольнении еще до инцидента, но после случившегося ей не дали доработать положенный срок. Женщины заявили, что не были проинформированы о военном применении разработок, над которыми трудились.

Ранее информагентство Associated Press сообщило, что израильская армия для подготовки разведывательных и боевых операций в регионе использует модели ИИ от Microsoft и OpenAI, причем спрос на них вырос после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.