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Места на бесплатные курсы по латышскому закончились в один день: Рижская дума

© LETA 21 января, 2025 10:45

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В течение дня в понедельник завершились наборы групп на первый семестр бесплатных курсов латышского языка в Риге, сообщили в столичном самоуправлении.

Рижане могли подать заявку на бесплатные курсы латышского языка. Уже в первый день подачи заявки комплектуются группы бесплатных курсов латышского языка на первое полугодие.

На данный момент резиденты еще могут претендовать на бесплатные места в группах курсов, которые начнутся осенью.

Уже сообщалось, что в понедельник открылись заявки на бесплатные курсы латышского языка, поддерживаемые Рижским самоуправлением.

В этом году на курсах латышского языка планируется обучать 456 взрослых жителей Риги, для которых латышский язык не является родным.

Возможность изучать латышский язык на этих курсах имеют взрослые жители Риги, задекларированным местом жительства которых является Рига, за исключением школьников и безработных. Латышский язык можно изучать на курсах уровня владения языком A и B.

Интерес рижан к бесплатным курсам латышского языка обычно высок – объявленные в начале года курсы весенних семестров набирают желающих в течение нескольких дней, а иногда даже в течение нескольких часов.

Рижское самоуправление организует конкурс проектов по изучению латышского языка для рижан уже 14 лет – с 2011 года. За это время благодаря софинансированию самоуправления 15 750 жителей Риги выучили или улучшили знание латышского языка на базовом уровне A или среднем уровне B.

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