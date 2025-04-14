Мерц поддержал поставку Киеву TAURUS

Вероятный будущий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказался в пользу поставок Украине, защищающейся от российской агрессии, германско-шведских дальнобойных крылатых ракет TAURUS - при условии согласования этих поставок с европейскими партнерами ФРГ. "Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставки Украине ракет TAURUS. - Ред.), но только при согласовании с европейскими партнерами", - заявил он, реагируя на соответствующий вопрос в программе Caren Miosga на телеканале ARD вечером в воскресенье, 13 апреля.

При этом Мерц указал, что отдельные страны, в том числе европейские, уже поставляют Киеву крылатые ракеты: "Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае". Поставки должны пройти согласование и, если это будет сделано, "Германия должна принять участие в них", подчеркнул вероятный новый глава правительства ФРГ.

С точки зрения Мерца, украинской армии "нужно выйти из обороны, ведь она только реагирует". На протяжении трех лет ВСУ "в состоянии только реагировать", "а им пора получить возможность определять часть происходящего", заявил консервативный политик. В качестве возможной области применения ракет он назвал уничтожение важнейших сухопутных соединений между Россией и аннексированным ею украинским полуостровом Крым, важных для логистики ВС РФ.

Мерц об ударе ВС РФ по Сумам

"Я не убежден, что Путин положительно отреагирует на слабость и предложения мира, в какой-то момент он должен признать безнадежность этой войны, поэтому мы должны помочь Украине", - отметил Мерц.

Комментируя удар России по Сумам, нанесенный утром 13 апреля, Мерц назвал его "верхом вероломства" и "преднамеренным и рассчитанным военным преступлением".

Лидер ХДС ранее неоднократно призывал к поставкам Украине крылатых ракет TAURUS, однако Олаф Шольц (Olaf Scholz), продолжающий исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства, последовательно отвергал подобные планы. В недавно представленном коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и партией Шольца СДПГ не упоминается о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, напоминает агентство AFP.

Зеленский о возможных поставках Украине ракет Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля на пресс-конференции с исполняющей обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) выразил надежду, что Берлин поставит Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты TAURUS после того, как канцлером Германии, вероятно, станет Фридрих Мерц.

"Мы будем над этим работать, у нас будут переговоры. Что касается деталей, когда выберут нового канцлера и у него будет новый кабинет, только тогда, позже, я смогу ответить на этот вопрос", - сказал Зеленский. На уточняющий вопрос немецкого журналиста, надеется ли он на поставки TAURUS, президент Украины ответил: "Да, конечно. Более чем надеюсь".