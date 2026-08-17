В Министерстве образования и науки (МОН) пояснили LETA, что действующие правила предусматривают выплату денежных премий за выдающиеся спортивные достижения. В соответствии с ними сборная Латвии по баскетболу среди кадетов U-16 за первое место на чемпионате Европы может претендовать на премию в размере до 42 687 евро. Эта сумма предназначена в общей сложности для игроков сборной, их тренеров и обслуживающего спортивного персонала.
Метатель копья Патрик Гайлумс за третье место на чемпионате Европы может получить премию до 5122 евро. Его тренер и обслуживающий спортивный персонал вместе могут претендовать еще на сумму до 2561 евро.
Действующие правила предусматривают денежные премии за 1–3-е места на чемпионатах Европы. Поэтому Оскар Грава, занявший пятое место в беге на 200 метров, на денежное вознаграждение претендовать не может.
Не получат отдельную премию за третье место на чемпионате Европы и пляжные волейболистки Анастасия Самойлова и Тина Граудиня. 23 ноября прошлого года они уже стали чемпионками мира по пляжному волейболу, а правила предусматривают выплату премии только за одно наивысшее достижение в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего. Поэтому за бронзу чемпионата Европы дополнительная премия спортсменкам не полагается.
Все решения о предоставлении денежных премий рассматриваются и согласовываются Латвийским национальным советом по спорту.
Как сообщалось ранее, в субботу сборная Латвии U-16 по баскетболу в финале победила Францию со счетом 75:69 и впервые в истории завоевала титул чемпиона Европы в этой возрастной категории.
В тот же день Патрик Гайлумс завоевал бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике. Он метнул копье на 82,97 метра, опередив занявшего четвертое место поляка Давида Вегнера всего на один сантиметр.
Днем позже, 16 августа, латвийский дуэт Граудиня/Самойлова завоевал бронзовые медали чемпионата Европы по пляжному волейболу в польском Старе-Яблонки. В матче за третье место Граудиня и Самойлова со счетом 2:1 (20:22, 21:16, 15:12) победили француженок Клеманс Виейра и Алину Шамеро.
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