Не получат отдельную премию за третье место на чемпионате Европы и пляжные волейболистки Анастасия Самойлова и Тина Граудиня. 23 ноября прошлого года они уже стали чемпионками мира по пляжному волейболу, а правила предусматривают выплату премии только за одно наивысшее достижение в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего. Поэтому за бронзу чемпионата Европы дополнительная премия спортсменкам не полагается.

Все решения о предоставлении денежных премий рассматриваются и согласовываются Латвийским национальным советом по спорту.

Как сообщалось ранее, в субботу сборная Латвии U-16 по баскетболу в финале победила Францию со счетом 75:69 и впервые в истории завоевала титул чемпиона Европы в этой возрастной категории.