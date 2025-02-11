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Маск предложил почти 100 млрд долларов за компанию-разработчика ChatGPT

© BBC 11 февраля, 2025 18:37

Наука и технологии 0 комментариев

Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском подал заявку в совет директоров OpenAI на приобретение компании за 97,4 млрд долларов. Глава компании отверг предложение, сообщает BBC.

Эту информацию подтвердил адвокат миллиардера Марк Тоберофф. По его словам, заявка на приобретение всех активов технологической компании, создавшей ChatGPT, была подана 10 февраля.

Глава OpenAI Сэм Альтман ответил на предложение Маска в принадлежащей последнему соцсети X: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter [прежнее название X] за 9,74 миллиарда долларов, если хотите».

Это, однако, не означает, что вопрос о сделке закрыт. Предложение должен рассмотреть и совет директоров, который может склониться к его принятию — особенно если инвесторы предложат больше денег.

Предложение о покупке OpenAI — новый поворот в давнем противостоянии между ее бывшим соучредителем Илоном Маском и действующим генеральным директором Сэмом Альтманом.

За последние годы OpenAI удалось сделать разработки в области искусственного интеллекта мейнстримом и привлечь огромные инвестиции в сектор.

OpenAI была основана Маском и Альтманом в 2015 году. Изначально компания была некоммерческой. В феврале 2018 года отношения между сооснователями компании испортились, и Илон Маск вышел из совета директоров OpenAI.

В прошлом году Маск подал иск к Сэму Альтману, обвинив его в коммерциализации компании и в том, что компания отказалась от своей основополагающей миссии по созданию искусственного интеллекта на благо человечества.

В OpenAI отмечают, что преобразование компании в коммерческую было необходимо для того, чтобы она могла зарабатывать деньги, необходимые для совершенствования ИИ.

Заявку на покупку OpenAI поддержала компания Маска xAI, занимающаяся разработками в области ИИ, а также несколько инвестиционных компаний, в том числе Baron Capital Group и Valor Management.

«Пора OpenAI вернуться к тому, чем он был раньше — открытой, ориентированной на безопасность силой во благо, — заявил Маск в понедельник. — Мы позаботимся о том, чтобы это произошло».

Технологический инвестор Кристи Питтс в интервью Би-би-си скептически оценила доводы Маска.
«Я думаю, что это нормально относиться к этому [предложению] с подозрением, учитывая, что он сам [Илон Маск] владеет конкурирующей фирмой [компания xAI]… которая действует как коммерческая компания», — сказала она Би-би-си.

Предложенные Маском 97,4 млрд долларов намного меньше 157 млрд долларов, в которые OpenAI была оценена в ходе последнего раунда финансирования в октябре прошлого года. Сейчас стоимость компании, в ходе переговоров перед очередным раундом финансирования, оценивается приблизительно в 300 млрд долларов.
Адвокат Маска заявил, что консорциум инвесторов готов рассмотреть более высокую ставку.

«Будучи соучредителем OpenAI и самым успешным и продвинутым лидером в технологической отрасли, Маск лучше всего подходит для развития технологий OpenAI», — добавил Марк Тоберофф.

В январе стало известно, что OpenAI совместно с американским технологическим гигантом Oracle, японской инвесткомпанией SoftBank Group и государственным инвестфондом MGX из ОАЭ создают компанию Stargate Project для строительства дата-центров в США. Стоимость проекта оценивается в 500 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал The Stargate Project «крупнейшим инфраструктурным проектом ИИ в истории», который демонстрирует огромный потенциал Америки.

Маск, потративший около 250 млн долларов на то, чтобы помочь Трампу избраться, и получивший должность главы Департамента государственной эффективности (DOGE), заявлял, что Stargate Project на самом деле не располагает названным объемом инвестиций. Однако он не представил никаких обоснований для такого заключения.

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