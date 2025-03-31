Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Евросоюза

Процесс по делу руководства "Национального объединения" (ранее - "Национального фронта". - Ред.) во главе с Марин Ле Пен начался в уголовном суде Парижа в конце сентября 2024 года.

Политиков обвиняют в хищении средств ЕС

Всего по делу проходили 27 человек. Кроме Марин Ле Пен, на скамье подсудимых оказались, в частности, ее сестра Ян и бывший партнер Луи Алио. В списке обвиняемых значится и отец Марин Ле Пен, 96-летний Жан-Мари Ле Пен, но ему разрешили не участвовать в заседаниях по состоянию здоровья, а в январе 2025 года он скончался.

Политиков обвиняют в хищении средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от "Национального объединения", в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен, либо на ее партию. Так, один из "ассистентов" Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.

Ассистенткой евродепутата числилась и секретарь Ле Пен Катрин Гризе, некоторое время бывшая ее невесткой. Однако, судя по данным с карты доступа Гризе, за год она провела в Европарламенте всего около полутора рабочих дней. Катрин Гризе утверждала, что входила в здание всегда вслед за Ле Пен и не использовал входную карту.

Как утверждает французская прокуратура, Марин Ле Пен расширила "систему", созданную еще ее отцом, чтобы использовать выплачиваемые зарплаты мнимых помощников депутатов для улучшения плачевной финансовой ситуации своей партии.

Марин Ле Пен не признавала свою вину и аргументировала это тем, что ассистенты не были прикреплены к конкретным депутатам, а были собраны в своеобразный пул. С самого начала процесса Ле Пен обвинила прокуратуру в политической мотивированности обвинений, выдвинутых с целью не дать ей занять пост президента Франции.