Мальчиков больше: в прошлом году в Рижском роддоме появились на свет 3959 новорожденных

Больше всего детей в прошлом году родилось в Рижском роддоме в марте - 365, а самым богатым на новорожденных днем стало 25 июля, когда родилось 20 малышей.

Кроме того, в прошлом году среди новорожденных в столичном роддоме было 110 украинских детей, а всего с начала войны в Риге появились на свет 264 ребенка украинских беженцев.

При этом 19% семей, у которых в Рижском роддоме появился на свет ребенок, стали родителями в третий, четвертый, пятый или шестой раз. С декабря 2023 года этим семьям роддом предложил бесплатное пребывание в семейной палате, и этой возможностью воспользовались 46 многодетных семей.

Оплаченное пребывание в семейной палате получили и родители первого ребенка 2025 года рождения.

В семейной палате вместе с матерью и новорожденным также может находиться отец ребенка или другой совершеннолетний близкий, например, сестра или мать роженицы. Сопровождающее лицо должно предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или ID-карту) и результат флюорографического исследования грудной клетки, проведенного в течение последнего года. Близкий также может участвовать в операции кесарева сечения, отметили в роддоме.

В роддоме 34 семейные палаты, которые в нынешних демографических условиях в основном обеспечивают возможность пребывания в них любой семье. Однако в дни, когда рожениц много, существует вероятность недоступности семейной палаты, отметили в роддоме.

Услуга бесплатного размещения в семейной палате является частью программы лояльности для клиентов Рижского роддома, созданной для поддержки молодых семей. Программа была запущена в конце 2023 года, первыми ее клиентами в январе прошлого года стали родители тройни - семья Дабиньшей и семья Сардовых, которые получили бесплатную семейную палату в марте.

В рамках программы для будущих и молодых родителей также организуются бесплатные занятия и лекции - как очные, так и дистанционные.