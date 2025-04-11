Макрон готов признать Палестинское государство. Израиль: «Эти награда за террор!?»

Президент Франции заявил, что этот шаг будет сделан в рамках более широкой конференции в июне, которая одновременно попытается добиться признания Израиля Саудовской Аравией.

«Наша цель - где-то в июне, вместе с Саудовской Аравией, возглавить эту конференцию, где мы могли бы завершить движение к взаимному признанию со стороны нескольких стран», - сказал Макрон.

Макрон назвал потенциальное признание частью более широкой стратегии против Ирана. Макрон добавил, что этот шаг позволит Франции «четко вести борьбу с теми, кто отрицает право Израиля на существование - как в случае с Ираном - и взять на себя обязательства по обеспечению коллективной безопасности в регионе».

В мае прошлого года Макрон высказался за признание палестинского государства в «подходящий момент». В то время правительство Макрона, по-видимому, намекало, что признание последует за завершением продолжающейся войны в Газе и станет частью более широкого мирного процесса.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил предложение Макрона о признании палестинского государства, назвав его «наградой за террор».

В настоящее время Палестину признают 147 из 193 государств-членов ООН. В прошлом году Палестину признали Ирландия, Норвегия, Испания и Словения.