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Макрон готов признать Палестинское государство. Израиль: «Эти награда за террор!?»

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 10:50

Мир 0 комментариев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью в среду, что Франция может признать палестинское государство в июне. Этот шаг сделает Францию первым постоянным членом Совета Безопасности ООН, признавшим палестинское государство, сообщает Рейтерс.

Президент Франции заявил, что этот шаг будет сделан в рамках более широкой конференции в июне, которая одновременно попытается добиться признания Израиля Саудовской Аравией.

«Наша цель - где-то в июне, вместе с Саудовской Аравией, возглавить эту конференцию, где мы могли бы завершить движение к взаимному признанию со стороны нескольких стран», - сказал Макрон.

Макрон назвал потенциальное признание частью более широкой стратегии против Ирана. Макрон добавил, что этот шаг позволит Франции «четко вести борьбу с теми, кто отрицает право Израиля на существование - как в случае с Ираном - и взять на себя обязательства по обеспечению коллективной безопасности в регионе».

В мае прошлого года Макрон высказался за признание палестинского государства в «подходящий момент». В то время правительство Макрона, по-видимому, намекало, что признание последует за завершением продолжающейся войны в Газе и станет частью более широкого мирного процесса.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар осудил предложение Макрона о признании палестинского государства, назвав его «наградой за террор».

В настоящее время Палестину признают 147 из 193 государств-членов ООН. В прошлом году Палестину признали Ирландия, Норвегия, Испания и Словения.

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Новости Латвии 0 комментариев

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Важно 20:40

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В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

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«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

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Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

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Важно 20:18

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Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

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Важно 20:09

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