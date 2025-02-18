Люди действительно очень расстроены: Петравича о том, как можно было бы обойти «плату за рецепт»

«Тогда кассир в магазине также может потребовать оплату за услугу, и еще больше, если он проконсультировал вас по какому-то вопросу», - приводит сравнение Петравича.

Она также отмечает, что министр здравоохранения не рассматривал возможность отмены этой надбавки: «Я думаю, были и другие варианты, как это можно было сделать, чтобы не слишком раздражать людей таким действием», - комментирует она.

Несколько политических партий обратились с Сейм с требованием об отмене этого сбора. На па портале Manabalss.lv был проведен сбор подписей за отмену данной наценки.