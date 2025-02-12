LMT предупреждает о возможных сбоях в интернете (Дополнено: проблемы решены)

В социальной сети «X» компания сообщает, что после обновления сетевого программного обеспечения у некоторых клиентов может отсутствовать подключение к интернету.

Специалисты LMT работают над нормализацией ситуации в ближайшее время.

Дополнение: как сообщает компания, утром проблемы со связью были решены.