В эпоху геополитических конфликтов, быстрых технологических изменений и торговой напряженности влияние Европы в мире и безопасность зависят также и от наших экономических позиций. В этой связи вызывает беспокойство отставание Европейского союза (ЕС) по ряду важных экономических показателей. Например, в ЕС на протяжении нескольких десятилетий наблюдается более медленный рост производительности труда, чем в других крупных экономиках, таких как США и Китай. В Латвии темпы роста производительности труда в последние годы также замедлились, и тенденции не являются положительными, размышляет Европейский комиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Добровскис (Новое единство) на страницах pietiek.com.
В эпоху геополитических конфликтов, быстрых технологических изменений и торговой напряженности влияние Европы в мире и безопасность зависят также и от наших экономических позиций. В этой связи вызывает беспокойство отставание Европейского союза (ЕС) по ряду важных экономических показателей. Например, в ЕС на протяжении нескольких десятилетий наблюдается более медленный рост производительности труда, чем в других крупных экономиках, таких как США и Китай. В Латвии темпы роста производительности труда в последние годы также замедлились, и тенденции не являются положительными, размышляет Европейский комиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Добровскис (Новое единство) на страницах pietiek.com.