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Лидеры европейских стран созвонились с Трампом перед его разговором с Путиным

© Deutsche Welle 19 мая, 2025 10:13

Мир

Перед разговором Дональда Трампа с Владимиром Путиным главы государств и правительств ФРГ, Британии, Франции и Италии в беседе с президентом США подчеркнули важность санкций в отношении РФ.

В преддверии ожидаемого разговора между президентами США Дональдом Трампом и  России Владимиром Путиным главы государств и правительств Германии, Великобритании, Франции и Италии вечером в воскресенье, 18 мая, обсудили с американским лидером ситуацию в Украине.

"Поздно вечером в воскресенье (18 мая. - Ред.) канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обсудил с президентом США Дональдом Трампом и главами государств и правительств Франции, Великобритании и Италии ситуацию в Украине и предстоящий телефонный разговор между президентами США и России. Обмен мнениями продолжится непосредственно после разговора между Трампом и Путиным, запланированного на понедельник", - говорится в письменном заявлении для прессы официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса (Stefan Kornelius).

Со своей стороны пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера уточнила, что в разговоре европейских лидеров с президентом США речь шла "о ситуации в Украине и катастрофической стоимости войны для обеих сторон".

Как подчеркнул пресс-секретарь, кроме прочего, обсуждалось задействование санкций, если Россия не будет проявлять серьезных усилий по достижению режима прекращения огня и по ведению мирных переговоров.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон написал в своем микроблоге X по итогам общения четырех европейских лидеров с Дональдом Трампом следующее: "Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой".

Усилия Трампа по прекращению войны в Украине

Ранее Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что намерен 19 мая созвониться с Путиным, а затем с Зеленским и "различными членами НАТО".

"Целями бесед будет прекращение "кровавой бани", в которой в среднем погибает более 5000 российских и украинских солдат в неделю, а также торговля", - указал глава Белого дома. Он выразил надежду, что это будет "продуктивный день", и что в итоге удастся договориться о прекращении огня в Украине.

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