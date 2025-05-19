Трампист не прошёл: Румыния выбрала президента

По данным румынской Постоянной избирательной комиссии, Дан получил 53,6% голосов, а Симион — 46,4%.

После публикации данных экзитполов, показавших победу Дана, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение.

«Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа», — сказал Симион в видео в фейсбуке и добавил, что намерен продолжать «борьбу за Румынию».

Никушора уже поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский.

«Для Украины, как соседа и друга, важно, чтобы Румыния была надежным партнером. И мы уверены, что она будет. Сотрудничая, мы сможем сделать сильнее и наши страны, и нашу Европу», — написал Зеленский в сети X.

Дан Никушор — сторонник помощи Украине и углубленной интеграции Румынии в Евросоюз.

Избирательные участки в Бухаресте открылись в семь утра. Уже в первые часы наблюдатели заметили, что голосование шло активнее, чем в первом туре.

Утром голосовать приходили в основном представители старшего поколения. Мужчины — в белых рубашках и пиджаках, женщины — в национальных нарядах, украшенных цветочной вышивкой.

«Я очень волнуюсь за исход этих выборов. Точнее за то, что будет дальше, — сказала Би-би-си пенсионерка Роксана. — Опасаюсь, что будет насилие и беспорядки в стране. У меня два сына молодых. Вот за них переживаю».

К обеду на выборы стала подтягиваться молодежь и семейные пары с детьми. Кое-где у участков даже стали выстраиваться небольшие очереди.

Центральное избирательное бюро сообщает, что по итогам дня явка составила 64,72% — это рекордный показатель за последние двадцать лет.

В столице 55-летний Никушор Дан пользуется большей поддержкой, чем его соперник.

Математик по образованию, Дан набрал первые политические очки благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки. В 2020 году он избрался мэром столицы как независимый кандидат.

На публике Дан ведет себя сдержанно, в дискуссиях избегает популизма. Это нравится образованной публике и жителям крупных городов, которые выступают за дальнейшую евроинтеграцию.

Планы Дана по экономическим реформам, сокращению дефицита бюджета и укреплению связей Румынии с Евросоюзом импонируют и многим владельцам малого и среднего бизнеса за пределами Бухареста. После объявления результатов экзитполов Дан сказал своим сторонникам, что судебная и административная реформы сейчас являются приоритетом для страны.

«Нам нужен в хорошем смысле расчетливый президент. Человек, который умееть думать, считать и анализировать. А не позер и крикун», — уверен программист Банэ, пришедший на участок в Бухаресте.

Хулиган и подражатель Трампа

Роксана из округа Телеорман управляет фабрикой по пошиву рабочей одежды и формы для военных, в том числе из других государств. На выборах она проголосовала за Дана, потому что ей нравится, как он управляет Бухарестом на посту мэра.

Она обеспокоена публичным поведением другого кандидата — националиста Симиона, его манеры она называет «хулиганскими».

«Это создает такой плохой имидж Румынии в Европе. Мне стыдно», — говорит Роксана, вспоминая как Симион недавно назвал президента Франции «диктатором».

«Сравните это с человеком, который выиграл Международную математическую олимпиаду», — говорит Роксана, имея в виду конкурс, который Дан выиграл в 1980-х годах. Впоследствии он получил докторскую степень по математике в университете Сорбонны.

Наглядной агитации на улицах Бухареста в эту предвыборную кампанию было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Отчасти это объясняется тем, что основная борьба за избирателей перешла в соцсети. Но даже при отсутствии традиционных лозунгов и плакатов, следы политической борьбы можно заметить — пусть и в более завуалированной форме.

Например, на некоторых домах можно увидеть граффити «Бессарабия — это Румыния». Они изображают контур карты, напоминающей Румынию с присоединенными к ней Молдовой и юго-западными территориями Украины. Это отсылка к одному из националистических лозунгов кандидата Джордже Симиона, выступающего за восстановление Румынии в границах 1918 года.

38-летний Джордже Симион не скрывает своих националистических взглядов и симпатий к Дональду Трампу. В центре кампании Симиона — лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана нынешнего президента США.

Симион умело работает на публику и активно использует для продвижения соцсети.

В день голосования он, проезжая мимо, увидел корреспондента сербской службы Би-би-си, который выходил в эфир. Симион остановился, вышел из машины и тут же уверенно «зашел» в кадр, беря за руку журналиста: «Откуда вы? Из Сербии? О, большой привет нашим православным братьям, вы наши лучшие соседи!»

В ходе предвыборной кампании Симион часто делал акцент на религии. Он постил кадры своего посещения церквей и говорил о себе как о христианине-патриоте, противопоставляя традиционные религиозные ценности «либеральному, секулярному Западу».

«Нам в Румынии нужен президент, у которого есть вера, чистая душа. Такой, которого мы могли бы поддержать всем народом. Президент с добрым сердцем. А если в его сердце есть бог, — это еще лучше. Когда ты с богом, ты не можешь поступить неправильно», — сказала в интервью Reuters избирательница Лилиана Карциу из городка Фэгэраш в центре Румынии. На избирательный участок она пришла, покрыв голову православным платком.

Риторика Симиона импонирует многим избирателям из небольших городов и сельской местности. Немало на участках и те, кто чувствует себя обманутыми и разочарован во всех румынских политиках.

«Если честно, уже никому не верю из политиков. Налоги повышают постоянно, а все равно еще сверху приходится везде платить. В больнице — плати, в госучреждениях — плати. Я проголосовала, конечно, но ощущение, что выбираешь между плохим кандидатом и совсем ужасным», — посетовала избирательница Анна, работающая в IT.

В день голосования создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти одной западноевропейское страны обратились к руководству мессенджера с просьбой блокировать аккаунты и каналы правой направленности в Румынии. Судя по намеку Дурова, речь идет о Франции.

«Вы не можете „защитить демократию", разрушая демократию. Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого» — написал Дуров.

Франция назвала эти обвинения «совершенно необоснованными».

Диаспора

Опубликованные экзитполы отражают ситуацию только внутри Румынии. Еще несколько миллионов граждан страны постоянно проживают за границей и сохраняют право участвовать в выборах.

Избирательные участки за рубежом закрылись в 21:00 по румынскому времени, вне зависимости от часового пояса места голосования. В этом году явка на зарубежных участках была рекордной. По предварительным данным, на второй тур пришло на 70% больше избирателей по сравнению с первым туром.

Власти ближайшего соседа Румынии — Молдовы — в этот раз заняли крайне активную позицию и открыто агитировали жителей с двойным гражданством голосовать за проевропейского кандидата. Судя по всему, эти призывы сработали, и на участках в Кишиневе люди шли нескончаемым потоком.

«Я хочу в следующем году поехать учиться в Румынию, я лично заинтересован, чтобы это была стабильная страна, в которой я мог бы развиваться. Молдова и Румыния — это часть Европы, поэтому очевидно, за кого я проголосовал» — сказал Би-би-си 18-летний Тудор, для которого это были первые выборы в жизни.

Хотя официально за границей зарегистрировано около 6% от общего числа избирателей (около 1 миллиона человек), во втором туре президентских выборов за рубежом проголосовали 1 644 319 румын — рекордное число за всю историю.

Такой разрыв между числом зарегистрированных и фактически проголосовавших объясняется тем, что за границей голосовать могут не только избиратели, включенные в зарубежные списки, но и все румыны с действительным паспортом.

При доле в более 14% от всех голосов, активность диаспоры в этом году оказалась беспрецедентной — и даже несколько процентов могли сыграть решающую роль в исходе выборов.

Скачок популярности ультраправых

Выборы президента Румынии показали резкий рост популярности ультраправых и консервативных настроений в стране. Всего пять лет назад, на последних парламентских выборах, националистическая партия Джордже Симиона — «Альянс за объединение румын» (AUR) — получила 9 % голосов. Тогда даже такой результат воспринимался как сенсация.

В этом году, за несколько дней до выборов, опросы общественного мнения давали Симиону уже 47,8% поддержки населения. Это объясняется тем, что многие избиратели просто устали от многолетнего чередования одних и тех же политических сил, которые ассоциируются с неэффективностью и громкими обещаниями без реальных результатов, считают эксперты.

«Да неважно, какой кандидат победит. Я думаю, что для нас, обычных граждан, ничего не изменится: цены вырастут, дороги так и не отремонтируют, все будет расти — кроме зарплат и пенсий» — сказала Би-би-си избирательница Елена из Бухареста. И такое мнение в день голосования можно было услышать очень часто.

На этом фоне радикальные кандидаты воспринимаются многими как новые лица, бросающие вызов устоявшейся системе. Часть избирателей отдает голос ультраправым не столько из-за политической программы, сколько в знак протеста против нынешнего положения дел, не особенно разбираясь в сути политической повестки. Другие искренне поддерживают популистские лозунги, надеясь, что изоляционизм поможет решить экономические проблемы страны.

«Подъем ультраправых наблюдается сейчас повсюду, но в Центральной и Восточной Европе, учитывая наследие многих лет тоталитаризма, ситуация может развиваться более быстрыми темпами. Общество может прийти в точку, в которой демократия — это только видимость», — считает аналитик и историк Ион Ионицэ (цитата по Reuters).

Хотя Румыния уже почти два десятилетия входит в состав Евросоюза, ее экономика остается нестабильной. В 2024 году дефицит госбюджета достиг 8,65% ВВП — самого высокого уровня среди всех стран ЕС. Среди причин — низкая собираемость налогов, теневая экономика и значительные расходы на социальные программы. Румыния традиционно демонстрирует одну из самых низких налоговых нагрузок в ЕС: в 2023 году налоговые поступления составили лишь около 27% ВВП, тогда как средний уровень по ЕС составляет 40%. Стремясь сократить дефицит, власти в начале 2025 года повысили налоги, сократили число налоговых льгот и отложили пересмотр пенсий.

Что это значит для Европы и Украины?

Результатов этих выборов с заметным напряжением ждали сразу в нескольких столицах — в Киеве, Кишиневе, Брюсселе и Москве.

Румыния занимает стратегическое положение в поддержке Украины: после начала полномасштабной войны страна стала основным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна — через порт Констанца проходят миллионы тонн агропродукции. Румынский военно-морской флот участвует в операциях по разминированию акватории Черного моря, обеспечивая безопасность судоходства.

Дополнительно три крупные авиабазы НАТО и размещенные в стране американские системы противоракетной обороны играют ключевую роль в охране воздушного пространства вдоль границ с Украиной, Молдовой и над Черноморским регионом. Также на территории Румынии действует Европейский центр подготовки пилотов F-16, где проходят обучение украинские военные.

Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, неоднократно заявлял, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине: по его словам, победа Киева в войне соответствует интересам всего региона.

Симион позиционирует себя как сторонник нейтралитета в войне и выступает против поставок оружия Киеву. Он подчеркивает, что его внешнеполитическая линия будет соответствовать курсу администрации Дональда Трампа. Кроме того, Симион требует от Украины компенсации за уже оказанную помощь — включая поставку американской системы ПВО Patriot. По его словам, компенсация может быть предоставлена в виде зерна или, к примеру, контракта на восстановление разрушенной инфраструктуры.