Летние лагеря, запись в детсады и школы: что нового?

Пойдём в школу?

Продолжается запись в первые классы рижских школ

Родители, поторопитесь! Подать заявку на обучение детей в первом классе в следующем учебном год в школах столицы можно до 15 мая.

Школы до 15 мая составят список абитуриентов, которым в соответствующем календарном году исполнится 7 лет, зарегистрированных в Государственной информационной системе образования. А набор в классы будет проходить до 1 июня.

Можно ли записать ребенка в школу, если ему еще только 6 лет? Дети, которым на момент поступления в школу исполнилось 6 лет, но в этом календарном году исполнится 7, принимаются в школу в том же порядке, что и 7-летние дети.

А вообще детей можно записать в первый класс заранее - уже по достижении ими 5-летнего возраста.

V Кому отдаётся предпочтение?

Приоритет будет отдаваться детям, как минимум 12 месяцев зарегистрированным с одним из родителей по одному адресу в районе, обслуживаемом соответствующей школой. Также предпочтение отдается детям-сиротам, детям школьных учителей, а также братьям или сестрам, обучающимся по основной образовательной программе соответствующего учебного заведения.

В течение пяти рабочих дней с момента составления списка претендентов на зачисление в первый класс школы направляют родителям детей электронные письма на указанный официальный электронный адрес или адрес электронной почты с сообщением, включен ли ребенок в список претендентов на зачисление.

Формирование первых классов происходит на основании обязательных правил «Порядок регистрации и рассмотрения заявлений о приеме детей в первый класс учебных заведений Рижского городского самоуправления».

(!) Информацию о территориальном разделении школ можно найти на сайте www.iksd.riga.lv в разделе «Каталог».

В гости в садик

В апреле в дошкольных учреждениях проходят дни открытых дверей

Родителей приглашают посетить дни открытых дверей в дошкольных образовательных учреждениях Рижского самоуправления – и тех, чьи детки уже посещают детский садик, и тех, кто еще планирует привести малыша в коллектив. Это возможность посмотреть помещения, где дети проводят целый день, познакомиться с воспитателями, погулять по территории, подробнее узнать о распорядке дня в детском саду.

А так как в Риге регистрация детей в дошкольные учреждения осуществляется только в электронном виде, то дни открытых дверей — прекрасная возможность лично познакомиться с персоналом учреждения, уточнить интересующие вопросы.

Прием детей в дошкольные образовательные учреждения Рижского самоуправления на 2025/2026 учебный год начнется 1 мая, поэтому есть возможность познакомиться с несколькими садиками и выбрать своему чадушке самый подходящий.

Уважаемые родители, собираясь в гости в садик, заранее подготовьте вопросы и не забудьте сменную обувь!

Даты и контактная информация дней открытых дверей ищите на сайте департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления: www.izglitiba.riga.lv

Скоро в лагеря

Школы предлагают свои программы летних каникул

Лето не за горами, а с ним и самые прекрасные летние каникулы. Чем заняться летом и занять ребенка - подумать уже можно сейчас. По традиции самоуправления и организации открывают летом лагеря для детей и подростков по различным направлениям. Так, образовательные учреждения Рижского самоуправления предлагают 170 лагерей для школьников.

С предложениями летних лагерей рижских учебных заведений можно ознакомиться на портале услуг Рижского самоуправления eriga.lv и там же зарегистрировать своего ребенка в понравившемся лагере отдыха, спорта, развития.

Подать заявку в лагерь закрытого образовательного учреждения можно только на учащегося этой школы.

V Как проходит регистрация воспитанника в лагерь

1. Авторизовавшись на портале eriga.lv с помощью интернет-банка или электронной подписи, родитель сможет увидеть лагеря, соответствующие возрасту ребенка, время и место их проведения, описание лагеря, стоимость участия и контактную информацию.

2. После подачи заявления родитель получит автоматически подготовленный проект договора на прием участника в лагерь.

3. После обработки заявления соответствующее учреждение свяжется с родителем для согласования подготовки необходимых документов.

4. Далее для участия ребенка в лагере необходимо заключить договор с организатором лагеря и заполнить анкету с информацией об участнике...

V Что надо знать

Перед поездкой в лагерь желательно ознакомиться с внутренними правилами и распорядком лагеря, узнать информацию о том, какие вещи необходимо взять с собой детям, узнать, как будет организован заезд участников на место проведения лагеря и, соответственно, отъезд.

РОДИТЕЛИ! Узнайте точный адрес лагеря, контактные телефоны, время работы лагеря, условия проживания...

Все ждут каникулы

Три лучших месяца года

Согласно решению правительства и Министерства образования и науки, в 2024/2025 учебном году:

* 1–8-е и 10–11-е классы закончат учебный год 30 мая 2025 года, летние каникулы для них - с 31 мая по 31 августа;

* учащиеся 9-х классов закончат учебный год 13 июня;

* учащиеся 12-х классов – 20 июня.

2025/2026 учебный год в школах Латвии начнется 1 сентября 2025-го...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА