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«Латышский язык — госязык в Латвии, и перед законом все равны»: Силиня про арест Росликова (1)

Редакция PRESS 16 июня, 2025 17:28

Новости Латвии 1 комментариев

Хуление основных ценностей Латвии с трибуны Сейма бывшим депутатом и лидером партии «Стабильности!» Алексеем Росликовым беспрецедентно, заявила премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство), комментируя задержание Росликова в понедельник.

В беседе с агентством LETA Эвика Силиня через своего советника Анну Удре заявила, что органы безопасности работают над защитой основ латвийского государства.

«Латышский язык - государственный язык в Латвии, и все равны перед законом», - сказала премьер-министр.

О том, что Росликов был задержан в понедельник, уже сообщалось ранее.

В беседе с агентством LETA представитель партии "Стабильности!" Светлана Чулкова сообщила, что в настоящее время Росликов вместе с адвокатом находится у Службы госбезопасности. На данный момент она не знает, в каком суде может быть рассматриваться вопрос о залоге. 

Как сообщалось, СГБ начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.

Уголовный процесс был начат в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.

В СГБ напомнили, что уже неоднократно вели с политиком профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения противоправных действий.

Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.

В связи с высказываниями Росликова Центр государственного языка решил возбудить против него административное дело, а Государственная полиция рассмотрит его действия на основе заявления ряда депутатов.

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