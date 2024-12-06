Латвия не внесла деньги в фонд Rail Baltica в этом году: зарплаты работникам оплачивают Литва и Эстония

Латвия в этом году не выплатила в фонд "RB Rail" необходимый почти миллион евро, передает ERR со ссылкой на "Латвияс Радио". Эта выплата должна была поступить из государственного бюджета.

«Латвия должна была заплатить более 900 000 евро в этом году, но до сих пор этого не сделала», - заявила в радиоинтервью Кристине Малнача, заместитель государственного секретаря по Rail Baltica в Министерстве транспорта.

Ответственное министерство уже летом просило у правительства денег, но они так и не были предоставлены. Малнача признала, что с лета любые решения, связанные с «Rail Baltica», даются нелегко, поскольку остается еще много вопросов без ответов.