«Латвия может!» Наши спортсмены взяли золото за езду по бездорожью в джунглях Малайзии

«Мы доказали, что Латвия может! С самой маленькой делегацией, минимальными средствами, но с огромной волей и упорством мы осуществили свою мечту – стартовать в престижном соревновании. Спасибо всем, кто поверил в нас и поддержал, чтобы этот старт стал возможным», — сказала после награждения спортсменка Санита Селецкая, которая также получила награду как лучший штурман ралли.

В истории латвийского автоспорта это первый раз, когда латвийская команда участвует в таком чрезвычайно сложном и ответственном соревновании, поэтому достижения команды Vadims Seleckis Off-road Team заслуживают особого внимания.

Команда Vadims Seleckis Off-road Team была создана в 2014 году, и эти десять лет были полны вызовов, роста и достижений. Команда добилась высоких результатов в нескольких чемпионатах Балтии по вождению по бездорожью, в свое время, когда это было допустимо и разрешено, выиграла чемпионат России по вождению по бездорожью, а в этом году также участвовала в престижных соревнованиях Rainforest Challenge в Польше, обеспечив квалификацию для участия в Гранд Финале RFC.

Гранд-финал Rainforest Challenge — это ежегодные соревнования по вождению по бездорожью, которые уже 27 лет проходят в джунглях Малайзии. Гонки входят в пятерку самых сложных трасс по бездорожью в мире.