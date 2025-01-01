Латвийские школьники все чаще «списывают» у искусственного интеллекта. Как их ловят учителя?

«Часто ученики даже не вникают в ответы, которые им предлагает ChatGPT или какой-то другой чат-бот, а просто целиком их переписывают. Толку от этого мало. Вот если бы они пользовались искусственным интеллектом как своим ассистентом, анализируя ту информацию, которую он выдает, вот тогда бы польза действительно была», — говорит Воробьев.

По словам педагога, учителям не составляет труда определить, использовался ли при подготовке какого-то задания искусственный интеллект, сообщает LSM+.

«Часто ИИ дает способы решений, которые отличны от того, что практикуется в наших школах. Потому что ChatGPT настроен под то, как решаются математические задачи в США, а у нас это зачастую делается совершенно по-другому».