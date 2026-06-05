«LaTS»: символ лета — мороженое «Зилюкс»; местные продукты остаются фаворитами покупателей

Коммерческий директор SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» Виталий Рощин отмечает, что в летний сезон покупатели всё больше ценят оптимальное соотношение цены и качества.

«Летом люди ищут продукты, которые позволяют наслаждаться сезоном, не переплачивая. Именно поэтому мороженое „Зилюкс“ является одним из наших самых популярных летних товаров. Оно доступно по очень привлекательной цене, и покупатели хорошо знают его уже много лет», — рассказывает В. Рощин.

В ассортименте интернет-магазина E-latts.lv представлены несколько видов мороженого «Зилюкс», цена на отдельные позиции начинается от 0,30 евро, что делает его одним из самых доступных видов мороженого на рынке.

Название «Зилюкс» в сети LaTS появилось не случайно. Оно связано с многолетним символом сети, который используется как в коммуникации с покупателями, так и в специальных акциях. С этим названием также связана программа «Низкие цены Зилюкса», в рамках которой каждый месяц предлагаются особенно выгодные цены на различные товары.

«Для покупателей Зилюкс ассоциируется с доступностью и выгодными покупками. Поэтому вполне закономерно, что и наше мороженое собственной торговой марки носит это название. Оно отражает главную идею — предложить качественный продукт по цене, доступной каждому», — поясняет В. Рощин.

Летом растёт спрос не только на мороженое. Покупатели активнее приобретают сезонные фрукты, ягоды, прохладительные напитки и другие товары, связанные с отдыхом на природе, поездками и семейными мероприятиями. Однако продукты местного происхождения по-прежнему занимают важное место в потребительском выборе.

По наблюдениям LaTS, люди всё чаще обращают внимание на происхождение продукции и выбирают товары местных производителей. Эта тенденция особенно заметна в регионах, где продукция местных предприятий традиционно пользуется высоким доверием.

«Мы видим, что покупатели ценят местные продукты не только по патриотическим соображениям. Для людей важны ощущение свежести, длина логистической цепочки и доверие к местным производителям. Летом эта тенденция становится ещё более выраженной», — говорит В. Рощин.

Важным преимуществом остаётся и широкая сеть магазинов LaTS по всей Латвии, а также интернет-магазин E-latts.lv, позволяющий приобретать сезонные товары как в обычных магазинах, так и дистанционно. Это особенно актуально летом, когда многие проводят больше времени за городом — на дачах, в сельской местности и местах отдыха.

Этим летом LaTS продолжает развивать подход, основанный на доступных ценах, поддержке местной продукции и удобстве покупок. Мороженое «Зилюкс» стало символическим примером того, как простой и доступный продукт может превратиться в часть летних традиций.

«Для многих покупателей лето начинается с первого мороженого. Мы рады, что для многих этим мороженым становится именно „Зилюкс“ — продукт, который ассоциируется и с летом, и с выгодными покупками», — резюмирует В. Рощин.

Компания SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних латвийских продовольственных ритейлеров, снижения издержек и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей Латвии.