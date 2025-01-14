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Купит ли Илон Маск TikTok?

Euronews 14 января, 2025 12:28

Мир 0 комментариев

Компания TikTok опровергла сообщения о том, что Китай обсуждает возможность продажи американского подразделения группы технологическому миллиардеру Илону Маску, пишут "Евроньюз".

Социальная медиаплатформа заявила, что это - "чистый вымысел".

"Нельзя ожидать, что мы будем комментировать чистый вымысел", - сказал представитель TikTok в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть это сообщение.

TikTok грозит запрет 19 января

Популярное приложение, которым пользуются 170 миллионов американцев, оказалось под угрозой запрета в США с 19 января: до этого дня судьи Верховного суда должны вынести решение по закону о том, что материнская компания TikTok, ByteDance, должна либо продать свои американские подразделения, либо прекратить работу в стране.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп, у которого огромное число подписчиков в соцсети, призвал Верховный суд отложить решение по TikTok до его вступления в должность 20 января, чтобы дать ему время на поиск решения.

Просьба Трампа поступила через неделю после того, как он встретился с исполнительным директором TikTok Шоу Зи Чу во Флориде.

Однако пока неясно, пойдет ли кто-нибудь из американских судей на это.

Угроза национальной безопасности

Решение о запрете стало кульминацией долгой саги в Вашингтоне по поводу TikTok, который правительство рассматривает как угрозу национальной безопасности из-за его связей с Китаем.

 Американские чиновники утверждали, что огромные объемы пользовательских данных, которые собирает TikTok, включая конфиденциальную информацию о привычках пользователей, могут попасть в руки китайского правительства в результате принуждения.

Как ранее сообщал Euronews, они также обеспокоены тем, что собственный алгоритм, который определяет, что пользователи видят в приложении, уязвим для манипуляций со стороны китайских властей, которые могут оказать давление на ByteDance для формирования контента на платформе таким образом, чтобы его было трудно обнаружить.

TikTok, однако, давно отрицает, что может быть использован в качестве инструмента Пекина.

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